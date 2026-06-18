„Das Auto wurde 300 bis 400 Meter weit mitgeschleift“, sagte Polizeisprecher Werner Pucher. Der Vorfall passierte gegen 11.45 Uhr. Die Amtshandlung war am späten Nachmittag noch im Laufen, das Feuer in der Zwischenzeit gelöscht. Zur Identität der Frau und dem Grund, weswegen sie auf den Bahnsteig gefahren war, gab es noch keine Informationen.<BR \/><BR \/>Der Zug war ein schneller Railjet, der bei dem kleinen Bahnhof eigentlich nur durchfahren sollte, hieß es seitens der ÖBB. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Pkw unter das Triebfahrwerk geschoben und verkeilte sich dort, sodass es zu dem Brand kam. Der Feuerwehr gelang es durch rasches Löschen, ein Übergreifen der Flammen auf den Zug zu verhindern. <BR \/><BR \/>Der Zug wurde evakuiert, rund 150 Fahrgäste hatten sich an Bord befunden. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Der Fernverkehr musste umgeleitet werden, die Streckensperre zwischen Velden und Föderlach kann frühestens um 17.00 Uhr wieder aufgehoben werden.