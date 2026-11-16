„Am häufigsten kommen Angreifer durch alte, nicht aktualisierte Geräte herein. Das ist die gute Nachricht, denn das können wir selbst beeinflussen“, sagt Christian Steurer, der Leiter des Kompetenzzentrums Cybersicherheit des Landes Südtirol. Heute sei jeder Bürger und jede Bürgerin aufgerufen, die eigene Resilienz gegenüber Cyberangriffen zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. Denn ein guter Basisschutz und einige Grundregeln können bereits viel bewirken. <BR \/><BR \/>Grundsätzlich ermöglichen alte Geräte und nicht aktualisierte Systeme Hackern und Cyber-Kriminellen häufig den Einstieg, das haben jüngst die Angriffe auf die Kühlanlagen wieder gezeigt, von denen auch Südtirol nicht verschont geblieben ist.<BR \/><BR \/>„Alles, was am Netz hängt, braucht einen Verantwortlichen, der für Updates den Zugangsschutz und das Inventar zuständig ist“, rät Steurer. Das gelte nicht nur für PC und IT-Geräte, sondern auch für andere Alltagsgeräte wie Router, Haushaltsgeräte, Kühlung oder Zutrittssysteme. „Basisschutz wirkt: Updates, Zwei-Faktor-Authentifizierung, getrennte Netze und geprüfte Backups verhindern viele Angriffe und begrenzen Schäden“, betont Steurer.<BR \/><BR \/>Die Cyber-Angriffe werden auch zunehmend persönlicher: Durch Phishing-Kits, über SMS und ki-gesteuerte Anrufe werden Betrugsmaschen immer überzeugender und schwerer zu erkennen. <h3>Tipps für Bürger und Betriebe<\/h3><b>Konten schützen:<\/b> Einzigartige Passwörter wählen, Passwortmanager und möglichst phishing-resistente Mehrfaktor-Authentifizierung, beispielsweise bei E-Mail, Bank-Zugang oder SPID\/Bürgerkarte, verwenden. <BR \/><BR \/><b>Systeme aktuell halten:<\/b> Automatische Updates aktivieren; Geräte ohne Herstellersupport ersetzen oder isolieren. Dabei alle ans Netz angeschlossenen Geräte erfassen!<BR \/><b><BR \/>Fernzugänge schließen oder stark absichern:<\/b> Keine direkt erreichbaren Administrationszugänge; Multi-Faktor-Authentifizierung, minimale Rechte, zeitliche Befristung und Protokollierung vorsehen.<BR \/>Misstrauisch bei unerwarteten Kontakten sein: Links, Anhänge, QR-Codes, Zahlungs- und Datenanfragen immer über einen zweiten, offiziellen Kanal prüfen.<BR \/><BR \/><b>Backups schützen und testen:<\/b> Mindestens eine getrennte oder unveränderbare Kopie aller Daten sichern und die Wiederherstellung regelmäßig erproben.<BR \/><BR \/><b>Netze und Geräte trennen:<\/b> Büro-IT, Gäste, Smart-Geräte und technische Anlagen nicht im gleichen ungeschützten Netz betreiben.<BR \/><BR \/><b>Vorfälle sofort melden:<\/b> Verdächtige Vorgänge und auch versehentliche Klicks unverzüglich an die zuständige Stelle melden (Postpolizei oder CSIRT-AA). Auch Anrufe und Textnachrichten können Angriffe sein!<BR \/>Lieferanten einbeziehen: Die Sicherheit endet nicht an der eigenen Haustür, externe Zugänge müssen einbezogen werden; Sicherheitsanforderungen und Meldefristen verbindlich regeln.<BR \/><BR \/><b>Den Ernstfall vorbereiten:<\/b> Zuständigkeiten, Kontakte, Ersatzverfahren und Kommunikation vorab festlegen und üben.