Weltweit steigen die Cyberattacken und auch das Land Südtirol bleibt davon nicht verschont: Seit dem 1. Jänner wurden vom Security Operation Center (SOC) der Landesverwaltung 1660 Warnmeldungen analysiert, 74 relevante Sicherheitsvorfälle wurden bearbeitet. Im Juni und Juli ist die Zahl der Meldungen im Vergleich zur ersten Jahreshälfte um 77 Prozent angestiegen. <BR \/><BR \/>Neue Höhepunkte wurden im September und Oktober erreicht. Doch das Land Südtirol sei gut gerüstet, betont Josef T. Hofer, der Direktor der Agentur für ein digitales Südtirol (ADAS). Er verweist auf das Cybersicherheits-Kompetenzzentrum mit dem CSIRT-Südtirol und SOC, den operativen Einheiten, die in der Südtiroler Informatik AG (SIAG) angesiedelt sind.<BR \/><BR \/>Der Cyberangriff auf die Telefonsysteme der Landesnotrufzentrale, der sich im Juni 2025 ereignet hat, ist ein Einzelfall geblieben. Trotz des starken Anstiegs an Warnmeldungen und Sicherheitsvorfällen, die das Land Südtirol verzeichnet, konnten weitere Cyberattacken schon im Vorfeld abgefangen werden. <BR \/><BR \/>„Absolute Sicherheit gibt es nicht, doch das Risiko kann minimiert werden. Entscheidend sind eine gute Vorbereitung, schnelle Erkennung und Reaktion“, betont Christian Steurer, der Leiter des Kompetenzzentrums Cybersecurity. Das Kompetenzzentrum gibt strategisch die Richtung in Sachen Cybersicherheit vor und treibt eine einheitliche Governance voran. Den operativen Teil übernehmen das CSIRT-Südtirol, das Bedrohungen analysiert, Sicherheitsvorfälle bearbeitet, schnell reagiert und Sicherheitsinformationen verbreitet, sowie das Security Operation Center (SOC), das laufende Überwachung, Bedrohungsanalyse und die Reaktion auf Angriffe übernimmt. <h3>\r\nJede fünfte Mail landet in der Quarantäne<\/h3>Im Jahr 2026 (Stand 11. November) haben CSIRT-Südtirol und SOC 74 Sicherheitsfälle bearbeitet: 37 Schwachstellen, 28 Bewertungen möglicher Datenschutzverletzungen und neun Sicherheitsvorfälle. „Der Oktober war mit elf Vorfällen der intensivste Monat, darunter befand sich ein signifikanter Vorfall, der gemäß den geltenden Normen auch an das CSIRT Italia gemeldet wurde“, berichtet Francesco Terracciano, CISO und Leiter des SOC der SIAG, sowie CSIRT-Referent der Region.<BR \/><BR \/> Im Rahmen des Monitorings wurden rund 1660 Warnmeldungen analysiert. Im Bereich der Prävention blockierte der E-Mail-Filter knapp drei Millionen der insgesamt 14,2 Millionen beim Land Südtirol und seinen Körperschaften eingegangenen E-Mails – das ist jeder fünfte Mailverkehr. Das SOC schützt das Land Südtirol, die Region, die Landesverwaltung, die Schulen, den Südtiroler Sanitätsbetrieb, die Gemeinden und alle Körperschaften.<h3>\r\nResilienz der Organisation hängt wesentlich von Mitarbeitenden ab<\/h3>„Wesentlich zum Funktionieren des Schutzsystems tragen die Nutzerinnen und Nutzer bei“, verweist Steurer darauf, dass öffentliche Bedienstete kontinuierlich in Sachen Cybersicherheit geschult werden. Immerhin 18.650 Spam-Meldungen im Mailverkehr stammen von den Nutzenden. „Diesbezüglich hat es in den vergangenen Jahren einen Paradigmenwechsel gegeben“, betont Steurer, „Cybersicherheit ist nicht mehr nur ein Thema der IT, sondern der gesamten Organisation und jedes einzelnen Mitarbeitenden.“ <BR \/><BR \/>Das Einfallstor für Angreifer sind nämlich, so berichtet Terracciano, am häufigsten gestohlene Zugangsdaten. „60 Prozent der Erstzugriffe erfolgen auf diese Art und Weise, weshalb der Faktor Mensch außerordentlich wichtig geworden ist.“<BR \/><BR \/>Neben gestohlenen Zugangsdaten sind Phishing-E-Mails mit schädlichen Anhängen, das Ausnutzen von Sicherheitslücken sowie das Einschleusen von Schadsoftware, Ransomware (Erpressung) sowie KI-gestützte Angriffe eine zunehmende Bedrohung für die öffentliche Verwaltung. <BR \/><BR \/>„Die zunehmende Zahl und Komplexität von Cyberbedrohungen zeigt, wie wichtig es ist, Cybersicherheit als strategische Daueraufgabe zu verstehen. Südtirol hat dafür in den vergangenen Jahren wichtige Strukturen und Kompetenzen aufgebaut“, betont ADAS-Direktor Hofer. „Unser gemeinsames Ziel ist es, Bedrohungen möglichst frühzeitig zu erkennen, Risiken zu minimieren und die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung auch im Ernstfall sicherzustellen“, fügt SIAG-Generaldirektor Stefan Gasslitter hinzu. Cybersicherheit sei eine gemeinsame Verantwortung, die vorausschauendes Handeln, technische Kompetenz und das Bewusstsein aller Beteiligten erfordere.