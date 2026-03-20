Doch: Der lang ersehnte Frühling währt nicht allzu lange. Bereits am Wochenende kommt das nächste Tief – die Schneefallgrenze sinkt dabei zum Teil unter 1000 Meter Höhe. <h3>So wird das Wetter am Wochenende<\/h3>Der Samstag beginnt oft noch sonnig. Im Tagesverlauf entstehen aber bereits größere Quellwolken und am Nachmittag sind erste Schauer dabei. <BR \/><BR \/>In der Nacht auf Sonntag regnet und schneit es recht verbreitet. Die Schneefallgrenze sinkt zum Teil unter 1000 m Höhe. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 10 Grad und 16 Grad. Am Sonntag zeigt sich das Wetter wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten.<h3>\r\nEin freundlicher Wochenstart<\/h3>Zum Wochenbeginn am Montag wird es recht freundlich mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Auch am Dienstag setzt sich die freundliche Witterung mit einem Wechsel aus Sonnenschein und durchziehenden Wolkenfeldern fort. Am Mittwoch wird es überwiegend sonnig mit ein paar harmlosen Wolken.<BR \/><BR \/> <a href="Mehr zum Wetter in S%C3%BCdtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite." target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a>