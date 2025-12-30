Heute hat Stadtbaumeister Wolfram Pardatscher seinen letzten Arbeitstag im Rathaus. Jetzt geht er in Pension.<BR \/><BR \/><b>Als Architekt haben Sie alte Häuser liebevoll restauriert, Abenteuerspielplätze geplant, Straßenstützpunkte, Kindergärten und Wohnungen für das Wohnbauinstitut projektiert und vieles mehr. Welches Projekt zählt zu Ihren Lieblingsprojekten?<\/b><BR \/>Wolfram Pardatscher: Das sind alle Arbeiten in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff: die Pavillons, die Voliere, Attraktionen usw. sowie der Umbau des Kulturhauses Kurtatsch, des Restaurants Sigmund und natürlich der Bau des eigenen Hauses in Labers. <BR \/><BR \/><b> Sie wurden von Bürgermeister Paul Rösch als Stadtbaumeister berufen. Wie sind Sie als Freiberufler dann als öffentlich Bediensteter zurecht gekommen?<\/b><BR \/>Pardatscher: Nachdem ich von 2008 bis 2010 auch Abteilungsleiter in der Gemeinde Bozen war, war der Einstieg in die öffentliche Verwaltung relativ einfach. Ich wusste, wie diese Maschinerie läuft. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass man in dieser Position mehr bewegen kann als als Freiberufler.<BR \/><BR \/><b>Sie waren Stadtbaumeister von drei Bürgermeistern. Wie würden Sie die drei charakterisieren? Unterschied sich die Zusammenarbeit?<\/b><BR \/>Pardatscher: Bürgermeister Paul Rösch ist für mich ein Intellektueller und kulturell versierter Mann, der mir einen großen Vertrauensvorschuss gegeben hat. Dario Dal Medico war eigentlich eine angenehme Person, den ich aber eher als Haderer und Zauderer beschreiben würde. Mit Bürgermeisterin Katharina Zeller kam eine neue Zeit, die man ohne weiteres als Sturm-und-Drang-Zeit bezeichnen kann. Aber ich darf die Kommissarin Anna Aida Bruzzese nicht vergessen, ohne deren Kulturbeflissenheit das Stadttheater noch nicht restauriert wäre. <BR \/><BR \/><b>Sie haben als Stadtbaumeister immer noch selber Bauten für die Stadt projektiert. Wollten Sie Geld sparen helfen?<\/b><BR \/>Pardatscher: Geld sparen erst in zweiter Linie. Denn mein ureigener Beruf ist ja der des Architekten und als solcher liebe ich es zu denken und Dinge zu schaffen. Diese Art der Kreativität wollte ich nicht aufgeben. Zu diesem Projekten zählt der Sissi-Kindergarten, der Entwurf für die Neugestaltung des Kornplatzes und der Laubengasse inklusive Pfarrplatz oder aber das Innovationszentrum MIND am Pferderennplatz. <BR \/><BR \/><b>Wenn Sie in Meran zirkulieren, was gefällt Ihnen am besten bzw. wo schlägt Ihr Herz höher und was ist für Sie eine bauliche Sünde, die es auszumerzen gilt?<\/b><BR \/>Pardatscher: Ich habe immer sehr viel Wert auf die Begrünung und Entsiegelung gelegt – immer mit Blickrichtung auf Meran als Gartenstadt. Ein Beispiel: Die Allee in der Romstraße, wo wir letzthin über 140 Bäume gepflanzt haben. <BR \/><BR \/><b>Das mit der Palmenallee längs der Romstraße in die Stadt wurde allerdings nichts....<\/b><BR \/>Pardatscher: Das ist mir eigentlich egal, wichtig war mir die Allee als städtebauliches Zeichen.<BR \/><BR \/><b> Im Herzen ein Grüner?<\/b><BR \/>Pardatscher: Mir ging es bei den Projekten immer um die Lebensqualitätssteigerung in Meran; wie die Manzonistraße ebenfalls mit Begrünung oder die Kasernen- und Cadornastraße mit Schwerpunkt Entsiegelung und Fahrradmobilität. Das letzte Stück des durchgehenden Radwegs vom Zentrum nach Süden in der Tennisstraße wurde auch von mir konzipiert und wird im Frühling gebaut.<BR \/><BR \/><b>Was ist mit baulichen Sünden, die Sie ausmerzen würden?<\/b><BR \/>Pardatscher: Die größten baulichen Sünden stammen aus der Vergangenheit, wo man kaum Wert auf Qualität sondern immer nur auf Kostenreduktion Wert gelegt hat. Ich nenne da viele Gemeindeimmobilien, wo nur das Budget maßgeblich war. Auf Bürgermeister Röschs Frage, wie man schlechte Projekte vermeiden könne, war meine lapidare Antwort, dass Meran generell stark genug sein muss, um auch lässliche Bausünden zu ertragen. <BR \/><BR \/><b>Was braucht Ihr Meran städtebaulich am dringendsten?<\/b><BR \/>Pardatscher: Qualität und Sensibilität, weil nur diese beiden Attribute die Zeit überdauern. Hudeln hat keinen Sinn.<BR \/><BR \/><b>Sie hatten große Pläne für den heruntergekommenen Praderplatz und das Rundherum. Ihnen schwebte unter anderem eine Tiefgarage samt Geschäftsräumen darüber und einer Markthalle – ein sogenannter Food- Court – vor. Alles in der Schublade verschwunden?<\/b><BR \/>Pardatscher: Das war mehr als nur eine Tiefgarage samt Geschäftsräumen. Das war ein neues Zentrum, das nicht in der Schublade verschwunden ist, denn die zugehörige Auslobung zu diesem städtebaulichen Wettbewerb ist im Gange und dürfte bereits im nächsten Halbjahr publiziert werden.<BR \/><BR \/><?O_Fett><?_O_Fett><b>Noch zu Ihnen: Sie wirken manchmal wie ein Grantler, der niemandem nach dem Wort redet. Stimmt dieser Eindruck?<\/b><BR \/>Pardatscher: Mein größter Vorteil in diesem Amt war, dass ich kein gebürtiger Meraner bin. Ich bin mit niemandem in die Schule gegangen und habe auch keine Verwandten in dieser Stadt. Infolgedessen fühlte ich mich keinem Bürger gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. <BR \/><BR \/><b> Sie haben aber auch gegenüber den Bürgermeistern keine Bücklinge gemacht...<\/b><BR \/>Pardatscher: Ich war immer bereit zuzuhören, wenn es um Dinge außerhalb meiner Kompetenz ging. Aber meine Kompetenz als Architekt konnte niemand anzweifeln und da ließ ich mir auch nicht dreinreden. <BR \/><BR \/><b>Und was kommt jetzt?<\/b><BR \/>Pardatscher: Entschieden ist noch nichts, aber ich spiele mit dem Gedanken, als Freiberufler das eine oder andere Projekt zu übernehmen – aber sicher keine öffentlichen Aufträge. Die wären mir zu kompliziert (lacht).