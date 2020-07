Rabland: Dachstuhl fängt nach Blitzeinschlag Feuer

Ein Blitzeinschlag hat am Dienstagmorgen um kurz nach 3.30 Uhr einen Dachstuhlbrand im Hotel Hanswirt in Rabland ausgelöst. Die Freiwilligen Feuerwehren von Rabland, Töll, Partschins und Naturns rückten aus, um den Brand zu löschen. 39 Hotelgäste mussten in der Zwischenzeit evakuiert und zur Sicherheit in einen anderen Hoteltrakt gebracht werden.Der Dachstuhlbrand konnte mittlerweile gelöscht werden. Ein Mann musste vom Team des Weißen Kreuzes Meran mit leichten Verletzungen medizinisch vor Ort betreut werden. Ernsthaft verletzt wurde zum Glück niemand.Im Einsatz standen auch die Einsatzleiter des Rettungsdienstes Meran und die Carabinieri von Schlanders und Rabland.

jno