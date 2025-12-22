Gegen 17 Uhr wurde Alarm geschlagen: Dachstuhlbrand in Weissenbach, das betroffene Wohnhaus befindet sich in der Bachlerzone neben der Schule. Infolge des Brandes mussten fünf Personen mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. <BR \/><BR \/>Ersten Angaben zufolge ist das Feuer von einem Kaminbrand ausgegangen und anschließend auf den Dachstuhl übergegriffen. Es dürfte sich um keinen Großbrand handeln, der Sachschaden ist allerdings beträchtlich. Der Einsatz ist noch immer im Gange, die Löscharbeiten gestalten sich als kompliziert, da auf dem betroffenen Dach eine Photovoltaikanlage installiert ist.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Luttach, Weissenbach, Mühlen, St. Johann, Prettau und Bruneck sowie das Weiße Kreuz und die Behörden. Die Berufsfeuerwehr wurde nachalarmiert.