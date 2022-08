Dachverband trifft Volksanwältin

Die Volksanwaltschaft und Südtirols größte Umweltorganisation wollen zukünftig stärker zusammenarbeiten. Denn zahlreiche Bürgerinnen und Bürger wenden sich an die beiden Einrichtungen mit ganz ähnlichen Problemen, zum Beispiel Lärmbelästigung durch touristische Helikopterflüge.„Verschiedene Unternehmen bieten bei Veranstaltungen oder als fixes Programm Rundflüge an, die der Klimapolitik widersprechen und von den Anrainern als besonders störend empfunden werden“, so Oberhofer.Dachverband und Volksanwältin sind sich einig: Die Landesregierung muss das geltende Gesetz überarbeiten und die Flüge auf das Notwendigste einschränken.Volksanwaltschaft und Dachverband ziehen auch bei der bereits mehrmals geäußerten Forderung nach einem Landesplan für Schotter an einem Strang: „Die betroffenen Bürger und Anrainer kommen viel zu spät in Kenntnis eines neuen Schotterabbaus und können somit oft nicht ihre Überlegungen, Vorstellungen und Änderungswünsche einbringen“, so Morandell.Ein von Anfang an mögliches Mitdenken, Mitgestalten und Mitreden der betroffenen Anrainer am Schotterabbauprojekt sei für einen korrekten, reibungslosen und umweltfreundlichen Abbau von Vorteil.Volksanwaltschaft und Dachverband für Natur- und Umweltschutz wollen zukünftig enger zusammenarbeiten. Morandell und Oberhofer wollen sich unter anderem regelmäßig über die häufigsten Anfragen der Bürgerinnen und Bürger austauschen.