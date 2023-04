Dachverbandes für Soziales: „Niemanden zurücklassen“

Der Ende März neu gewählte Ausschuss des Dachverbandes für Soziales und Gesundheit hat Wolfgang Obwexer einstimmig als Präsident bestätigt. Ebenso einstimmig wiederbestätigt wurde Roberta Rigamonti als stellvertretende Vizepräsidentin. Ihnen zur Seite stehen die erfahrenen und langjährigen Ausschuss-Mitglieder Alfred Ebner, Stefan Hofer, sowie Ida Lanbacher, Luigi Loddi und als neue Mitglieder Richard Stampfl, Bruno Marcato und Magdalena Hofer, die ebenso alle einen großen Erfahrungsschatz mitbringen.Damit startet der Dachverband gut aufgestellt in das dreißigste Jahr seines Bestehens, denn 1993, also vor genau 30 Jahren ist der Dachverband für Soziales und Gesundheit gegründet worden. Das bedeutet 30 Jahre aktive Vertretung von Betroffenen. Von Menschen mit Behinderung, mit einer chronischen Erkrankung oder in sozialen Notlagen - alle Experten aus eigener Erfahrung und Betroffenheit. Deshalb setzt sich der Dachverband seit seiner Gründung dafür ein, dass die Betroffenen und die Hilfsorganisationen mitentscheiden, wenn es um ihre Belange geht.Die Klimaentwicklung oder auch die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie zeigen, dass unsere gesellschaftliche Zukunft nur durch ein breites und aufrichtiges Zusammenwirken aller Kräfte positiv gestaltet werden kann. Noch scheinen aber die meisten Abläufe in Südtirol sektoriell gesehen und gestaltet zu werden – von allen Seiten. Es ist dies nicht mehr die Zeit für Alleingänge. Es gilt zusammen an einem Strang zu ziehen, gemeinsam und solidarisch.Mehr denn je braucht es gemeinsame und verbindliche Tische, an denen die großen Themen erfasst und diskutiert werden, an denen die geteilte Verantwortung aller Seiten für die Bewältigung dieser Herausforderungen offengelegt werden und wo auch klargestellt wird, dass jede Maßnahme letztlich nicht nur einen Sektor, ein Assessorat oder eine Institution betrifft, sondern immer auch mehr oder weniger Auswirkungen auf andere hat.Der für die Zukunft unbedingt nötige ökologische Umbau muss vor allem auch ein sozial gerechter sein. Niemand darf zurückgelassen werden. Dafür wird sich der Dachverband mit Nachdruck einsetzen.