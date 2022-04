Dafür zahlen Sie wirklich bei Benzin und Diesel

Einmal voll tanken: Dafür musste man in den vergangenen Wochen tief in die Tasche greifen. Treibstoffpreise von weit über 2 Euro stellten in Italien und auch in Südtirol keine Ausnahme dar. Wie kommen die Preise für Benzin und Diesel aber zustande?Laut der wöchentlichen Erhebung des italienischen Umwelt- und Energieministeriums kostete der Liter Benzin am 7. März durchschnittlich 1,95 Euro. 1,08 Euro davon flossen als Steuer ab, lediglich 87 Cent war der Industriepreis für die Herstellung des Benzines. Ein ähnliches Bild bietet sich auch beim Diesel für 1,82 Euro pro Liter, wo 94 Cent den Steuerzuschlag ausmachten und 88 Cent den Industriepreis.Was aus diesen Daten hervor geht: Es sind die Steuern, die Benzin teuerer machen als den Diesel, der eigentlich einen höheren Marktpreis hat.Nach Abzug der Steuern sind die Kosten für italienischen Kraftstoff eigentlich niedriger als im europäischen Durchschnitt, wie die italienische Zeitung „Il Sole 24 Ore“ berichtet: Die Verbrauchssteuer auf den Kraftstoff macht 55 Prozent des Benzinpreises aus und 51 Prozent des Gesamtpreises für Diesel.Bleiben wir bei dem Beispiel der Treibstoffpreise vom 7. März: Im Detail macht beim Benzin die Verbrauchssteuer (Akzisen) 72,8 Cent und die Mehrwertsteuer 35,2 Cent aus. Für Diesel sind es 61,7 Cent Verbrauchssteuer und 32,9 Cent Mehrwertsteuer zu 22 Prozent.Die Verbrauchssteuern, die den Treibstoffpreis in Italien auf Rekordhöhen treiben, sind ein Überbleibsel der Geschichte, eingeführt im Jahr 1935 vom damaligen Regierungschef Benito Mussolini. Dieser beschloss damals eine saftige Verbrauchssteuer von 1,9 Lire (was heute einem plötzlichen Anstieg von 2,19 Euro entsprechen würde), um damit Geldmittel für den Krieg in Abessinien einzutreiben. Diese Praktik berührte das Leben des Durchschnittsbürgers nicht wesentlich, weil Autos in dieser Zeit sowieso ein Luxus waren, den sich kaum einer leisten konnte.In Italien sind seitdem die Treibstoffsteuern ein gern genutztes Mittel zur Bewältigung von Notsituationen. In den Dekreten, die die Steuererhöhungen vorsahen, wurden die Gründe und die Dauer der neuen Verbrauchssteuern nie klar angegeben, sodass die Regierungen nach dem Ende der Notlage stets „vergessen haben“, die Zwecksteuer wieder abzuschaffen. Geplant waren diese Steuern als „Ausnahmeregelung“, geblieben sind sie letztlich doch.Einzig beim Krieg in Bosnien wurde die Steuererhöhung (23,11 Lire pro Liter) zweckgebunden und mit einem Enddatum versehen (31. Dezember 1996), doch selbst in diesem Fall wurde der Steueranstieg nicht rückgängig gemacht.Wie „Il Sole 24 Ore“ berichtet, wurden Erhöhungen der Verbrauchssteuer auf Benzin und Diesel von der italienischen Regierung auch genutzt, um Wiederaufbauarbeiten nach den Tragödien von Vajont im Jahr 1963 (10 Lire) oder von Irpinia im Jahr 1980 (75 Lire) zu finanzieren. Auch die humanitären Interventionen im Libanon (205 Lire im Jahr 1983, aufgeteilt in 2 Raten) wurden mit dem Steuerplus auf Treibstoff bezahlt.Ein Steueranstieg von 14 Lire wurde für die Bewältigung der Suezkrise im Jahr 1956 aufgewendet; weitere 9,6 Lire für die Schäden nach den Überschwemmungen in Venedig und Florenz am 4. November 1966. Das Erdbeben in Belice im Jahr 1968 führte zu einem Anstieg der Verbrauchssteuer um 10,07 Cent, das Erdbeben in Friaul im Mai 1976 zu einem Anstieg von 99,8 Cent.Angesichts der extremen Preissteigerung bei den Treibstoffen in den vorangegangenen Wochen, hat die italienische Regierung die Verbrauchssteuer auf Benzin und Diesel am 22. März für 30 Tage um 25 Cent pro Liter gesenkt. Damit sollten die Auswirkungen der hohen Treibstoffpreise auf die Verbraucher abgefedert werden. Diese Maßnahme soll nun bis zum 2. Mai verlängert werden, wie Wirtschaftsminister Daniele Franco erklärt hat.

Bleibt abzuwarten, ob sich die Regierung diesmal an das Ablaufdatum hält, oder ob sie die Änderung bei den Verbrauchssteuern auf Treibstoffe wie so oft in der Vergangenheit auch diesmal „vergisst“.