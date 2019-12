Damit der Christbaum nicht Feuer fängt

In der Weihnachtszeit gibt es wohl nur wenige Haushalte, in denen keine Kerzen brennen. Sie bringen die richtige Stimmung ins Haus, verlangen aber auch einen korrekten Umgang, damit die Besinnlichkeit nicht zur Katastrophe wird. Bei den Profis an der Landesfeuerwehrschule in Vilpian hat sich Südtirol Online einige Tipps geholt.