Damit Glas nicht zur Todesfalle wird

Webinar: Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht

Auch in Südtirol nehmen Glasbauten zu – sowohl an Gebäuden als auch als freistehende Elemente in der Landschaft – wie beispielsweise Lärmschutzwände entlang von Straße und Schiene. Einer der Hotspots ist die Lärmschutzwand in Franzensfeste/Vahrn.„Sie ist derzeit in der Bauphase, der ganze Bahnkörper wird eingehaust. Auch für die Notfalltüren wird spiegelndes Glas verbaut, noch dazu neben dem Wald. Das heißt, die Bäume werden gespiegelt, doch die Vögel erkennen nicht, dass es nur ein Spiegelbild ist“, sagt Egger. „Unsere Mitglieder kontrollieren dort regelmäßig und finden immer wieder tote Vögel, vom Haselhuhn über Buntspechte und Drosseln bis zu Haubenmeisen und Buchfinken.“Es habe Aussprachen mit dem Schienennetzbetreiber RFI in Verona gegeben, bei denen die Vogelexperten klargemacht hatten, dass einzelne Greifvogelsilhouetten auf dem Glas zu wenig seien. RFI habe versichert, Abhilfe schaffen zu wollen. „Um Vogelschlag zu vermeiden, müssten Streifen angebracht werden, beispielsweise vertikale Linien in 5 Millimeter Breite, in jeweils 10 Zentimeter Abstand voneinander“, weiß Egger. Doch auch immer mehr Betriebs- und Hausfassaden haben große Bereiche aus Glas. „Vielfach wissen die Besitzer nichts von dieser Problematik, besonders kritisch ist es bei Gebäuden in Waldnähe und an Durchzugslinien bestimmter Vogelarten“, so Egger.Dabei gäbe es verschiedene einfache Tricks, um die Glasbereiche vogelsicher zu machen. „Kostengünstiger Vogelschutz für die Fensterscheibe daheim sind beispielsweise von außen angebrachte Mückenschutzgitter, helle Scheibenvorhänge, Jalousien, Rollos oder bunte Fensterbilder“, rät Egger.Für alle, die mehr wissen möchten, organisieren die Arge Vogelschutz Südtirol und LIPU/Birdlife Italia am 28. Februar ein Webinar zum Thema vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht. Referent Marco Dinetti aus Livorno zeigt in dieser Online-Veranstaltung, wo Gefahr droht und wie sie beseitigt werden kann. Zudem werden einige Auswirkungen von Licht auf Vögel näher betrachtet und lichttechnische Maßnahmen zur Reduzierung der Beeinträchtigung von Tierwelt und Menschen angeführt. Zeitgleich wird der neu bearbeitete Leitfaden der Schweizer Vogelwarte zum vogelfreundlichen Bauen mit Glas und Licht vorgestellt.Die kostenlose Veranstaltung findet auf Italienisch statt. Im Anschluss können Fragen gestellt werden, für Übersetzung ist gesorgt. An dem Webinar (Zoom-Meeting) teilnehmen kann man unter shorturl.at/svMU2