„Der Grundbaustein für ein gesundes Herz ist Bewegung“, betont Andreas Fabi, der Obmann der Südtiroler Herzstiftung. Anfangen sollte man deshalb vor allem bei der Vorsorge. Aus diesem Grund lädt die Stiftung gemeinsam mit dem landesweiten Dienst für Sport- und Bewegungsmedizin anlässlich des Weltherztages am Samstag zu einer interaktiven Veranstaltung in der Messe Bozen ein. Sie ist kostenlos und für alle Interessierten ohne Anmeldung zugänglich.<BR \/><BR \/>Unter dem Motto „Sport und Bewegung – unverzichtbare Säulen der Gesundheit“ dreht sich dabei einen Tag lang alles um die Herzgesundheit. Bei einer interaktiven Diskussionsrunde können alle Interessierten den Expertinnen und Experten zuhören und Fragen stellen.<BR \/><BR \/>„Herz- oder Gefäßerkrankungen stellen in Südtirol und darüber hinaus die Todesursache Nummer eins dar. Rund 30 Prozent der Todesfälle in Südtirol waren im Jahr 2024 auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen“, erklärt Fabi. Das entspricht etwa 1.500 Menschen. <h3>\r\n„Man muss auch zu Hause weitermachen“<\/h3>Ein wichtiger Teil der Vorsorge gegen Herzerkrankungen sind Sport und ein gesunder Lebensstil. Aus diesem Grund wurden im Jahr 2007 in Südtirol erstmals Herzsportgruppen veranstaltet. Das Angebot wurde kontinuierlich erweitert: Heute sind es bereits 33 Sportgruppen und vier Schwimmgruppen. Sie werden von der Südtiroler Herzstiftung koordiniert. Auch wenn das Thema Anklang findet, reiche das jedoch nicht: „Diese eine Stunde Sport in der Woche ist zwar ein Anfang, aber man muss auch außerhalb weitermachen“, betont er. <BR \/><BR \/>Eine weitere große Rolle spiele das Wissen über eventuelle Gefahren. „Wir wollen dafür sorgen, dass sich alle dessen bewusst sind, wie wichtig das Herz und dessen Gesundheit sind“, sagt der Obmann der Stiftung. Damit könne man nie früh genug anfangen. Deshalb sei die Zielgruppe der Diskussionsrunde am Samstag auch breit gefächert. Zu den Vortragenden gehören Albert Novak, Physiotherapeut und Leiter von Herzsport- und Schwimmgruppen, Dr. Daniel Neuhäuserer, Primar der Sportmedizin in Bozen, Dr. Simone Grossgasteiger, Fachärztin der Sportmedizin und Dr. Martin Eckert, Kardiologe am Bozner Krankenhaus. <BR \/><BR \/>Dabei soll aufgezeigt werden, dass Bewegung ein wesentlicher Bestandteil eines herzgesunden Lebensstils sein kann. Im Rahmen der Veranstaltung will man dazu Wissen vermitteln, zum Austausch anregen und dazu ermutigen, Bewegung stärker in den persönlichen Alltag zu integrieren.<h3>\r\n3 Fragen anAndreas Fabi, Obmann der Südtiroler Herzstiftung<\/h3><b>Was kann jeder Einzelne dafür tun, damit das Herz möglichst lange gesund bleibt?<BR \/><\/b>Andreas Fabi: Bewegung und ein gesunder Lebensstil sind besonders wichtig. Vorsorge ist hier das Um und Auf. Man sollte nicht erst aktiv werden, wenn Beschwerden auftreten.<BR \/><BR \/><b>An wen richtet sich die Veranstaltung am Samstag?<BR \/><\/b><KeinAbsatz><\/KeinAbsatz>Fabi: An alle. Es ist nie zu früh, sich mit der eigenen Herzgesundheit zu beschäftigen. Wir wollen so möglichst viele Menschen erreichen und ihnen zeigen, wie sie ihr Herz langfristig gesund halten können.<BR \/><BR \/><b>Welche Ziele verfolgt die Südtiroler Herzstiftung?<BR \/><\/b>Fabi: Zum einen, die Menschen mit verschiedenen Veranstaltungen zu informieren und zu sensibilisieren. Weiters bieten wir Unterstützung bei der Rehabilitation. In den Herzsportgruppen können die Teilnehmenden unter ärztlicher Begleitung lernen, wie sie aktiv auf ihre Gesundheit achten können.