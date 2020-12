Dammsystem MOSE erneut gegen Hochwasser in Venedig eingesetzt

In Venedig ist am Mittwochfrüh zum dritten Mal seit Oktober die Hochwasserschutzanlage MOSE hochgefahren worden. Die Tore der Flutschleusen wurden in Betrieb genommen, nachdem in der Lagunenstadt Hochwasser gemeldet wurde.