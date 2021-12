Damoklesschwert „Orange Zone“ schwebt über Südtirol

Es gibt 3 Richtwerte, die überschritten werden müssen, damit das Realität wird, was wohl niemand will in Südtirol, nämlich zur „Orangen Zone“ zu werden: Die Wocheninzidenz bei den Corona-Infektionen, die Zahl der Krankenhauspatienten auf Normalstation und die Zahl der Corona-Intensivpatienten.Um „Gelbe Zone“ zu bleiben, ist es erforderlich, dass zumindest eine der 3 Richtwerte nicht überschritten wird. Bei der 7-Tagesinzidenz ist Südtirol schon längst über dem Richtwert, nun ist auch der Richtwert für Intensivpatienten überschritten - in Südtirol gibt es nun 21 Intensivpatienten, das ist mehr als der Richtwert von 20 Prozent.Nur bei den Krankenhauspatienten – derzeit sind es 92 - ist Südtirol noch unter dem Grenzwert von 150 Patienten. Wird auch dieser überschritten, rutscht Südtirol in die „Orange Zone“.Das würde vor allem für ungeimpfte Personen eine Reihe von strengen Einschränkungen mit sich bringen.

