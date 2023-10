Daniel-Herz-Orgelwettbewerb hat eine neue Trägerschaft

VKM übernimmt Trägerschaft des Wettbewerbs

Nächster Wettbewerb im September 2024

Von den zahlreichen eingereichten Bewerbungen werden 20 Teilnehmer aller Nationalitäten von einer internationalen Jury nach einer anonymen Vorauswahl mittels Tonaufnahmen zum in Brixen stattfindenden Orgelwettbewerb zugelassen. Das Besondere: Die Auswahlrunde, aufgeteilt auf 2 Recitals, findet an der Pirchner-Orgel im Dom zu Brixen und an der historischen Herz-Ahrend-Orgel in der Frauenkirche statt und verleiht dem international viel beachteten Wettbewerb seinen besonderen Charme. Vergeben werden dabei Preisgelder von insgesamt 10.000 Euro und Konzertangebote bei mehreren Festivals.Die Diözesankommission für Kirchenmusik, das Hauptorgan des VKM, hat nun ihrerseits grünes Licht für die Übernahme der Trägerschaft des internationalen Wettbewerbes durch den Verband gegeben. Der Verband übernimmt somit die finanzielle Abwicklung, Teile der organisatorischen Aufgaben sowie die Trägerschaft des alle 2 Jahre stattfindenden Wettbewerbs. Die künstlerische und organisatorische Betreuung vor Ort bleibt weiterhin in den bewährten Händen von Franz Comploi, Domorganist am Dom zu Brixen, und Philipp Comploi. Bisher hatte die Cusanus-Akademie die Trägerschaft inne, die diesen Wechsel nun begrüßt.Der 8. internationale Daniel-Herz-Orgelwettbewerb findet vom 21. bis zum 29. September 2024 statt. Die Anmeldephase zur 8. Ausgabe hat nun begonnen. Am Wettbewerb können Organisten aller Nationalitäten teilnehmen, die nach dem 31.12.1984 geboren sind. Die 2 Auswahlrunden und das Finale sind öffentlich zugänglich. Die Preisträger spielen zum Abschluss des Wettbewerbes am Sonntag 29. September 2024 um 20 Uhr ein festliches Preisträgerkonzert, das von RAI -Südtirol direkt übertragen wird.