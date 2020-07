Dank „Brasiliens berühmtester Kobra“ Tierhändlerring enttarnt

Nach offiziellen Angaben wurde der 22-Jährige am 7. Juli in der Hauptstadt Brasilia von dem Tier in seiner Wohnung gebissen. Der Student verbrachte daraufhin 6 Tage im Krankenhaus, Ärzte mussten das seltene Gegenmittel extra aus Sao Paulo besorgen. Die Frage, wie die eigentlich in Asien beheimatete Monokelkobra in den Besitz des Studenten kam, führte zu weitreichenden Ermittlungen der Polizei.Der 22-Jährige wurde zu einer Geldstrafe von 61.000 Reals (rund 10.000 Euro) verdonnert. Die Mutter und der Stiefvater des Studenten, ein hoher Polizeibeamter, müssen wegen Behinderung der Justiz jeweils 8500 Reals (rund 1400 Euro) zahlen.Im Zuge der Ermittlungen fanden die Beamten auf dem Grundstück eines Freundes des 22-Jährigen noch weitere Tiere, darunter 3 Haie, 7 Schlangen, eine Muräne und eine Echse. Die beiden Beamten der Umweltbehörde Ibama werden verdächtigt, einem Wildtierhändlerring illegale Einfuhrgenehmigungen beschafft zu haben.Die Kobra „Naja“ lebt jetzt im Zoo von Brasilia und ist eine Internet-Sensation. Ein Internet-Konto, das auf den Namen der Schlange eröffnet wurde, hatte Samstagvormittag schon fast 50.000 Fans.

apa/afp