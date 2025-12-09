Doch von vorn: Marco (67) führt in Padua ein zurückgezogenes und bescheidenes Leben. Seine Kindheit war schwierig - seine Mutter starb früh, als er noch zur Schule ging. Den Vater lernte er nie kennen. Als farbiger Sohn einer ledigen Italienerin fühlte er sich schon früh „anders“. Über seinen Vater wusste er bis vor Kurzem kaum etwas: nur dessen Namen, dass er Brite war und aus Guyana stammte. Marcos Mutter hatte ihn während eines Aufenthalts in London kennengelernt.<BR \/><BR \/>Erst ein anonym zugestellter Zeitungsartikel brachte vor wenigen Wochen Gewissheit: Marco ist der Sohn des in Schweden verstorbenen DJs Malcolm Simon. Kurz vor dessen Tod im Jahr 2021 hatte Simon den Wunsch geäußert, seinen verlorenen Sohn zu finden. Der DJ, der 2020 in Schweden an Covid-19 starb, verfügte, den Sohn, den er nie anerkannt und nie gesehen hatte, ausfindig zu machen und als Erben einzusetzen. Seine Frau Mona übernahm diese Suche.<BR \/><BR \/>Jahrelang suchte die Frau in Italien nach dem 1958 geborenen Sohn Malcoms. Sie kontaktierte Behörden, sichtete Unterlagen und wandte sich schließlich an die Rai-Sendung „Chi l'ha visto?“, die nach Vermissten sucht. Trotz zahlreicher Suchaufrufe blieb die Spur zunächst vage.<BR \/>Marco war während einer kurzen Beziehung zwischen Malcolm und einer jungen Frau aus Triest in London gezeugt worden. Nach deren Rückkehr nach Italien brach der Kontakt zum Vater ab. Zunächst konzentrierten sich die Nachforschungen von Simons Witwe auf Triest, später auf Padua - wo Marco schließlich gefunden wurde, gerade noch rechtzeitig, um das Erbe nicht zu verlieren. Nach schwedischem Recht muss ein Erbe innerhalb von fünf Jahren beansprucht werden, sonst fällt es an andere Berechtigte. Für Marco wäre die Frist Ende November abgelaufen.<BR \/><BR \/>„Chi l'ha visto?“ hatte im Oktober ein Babyfoto gezeigt - versehen mit der Aufschrift „Mark“, dem Datum November 1958 und einem Hinweis auf Triest. Lange war nicht einmal Marcos richtiger Vorname eindeutig: Mark, Michele oder Marco. Mona Simon berichtete, ihr Mann habe zu Lebzeiten immer wieder zwei italienische Städte erwähnt, in denen sein Sohn leben könnte: Triest und Padua.<BR \/><BR \/>Den entscheidenden Hinweis lieferte schließlich eine Leserin, die in einem Zeitungsfoto des gesuchten Kindes eine Ähnlichkeit erkannte und Marco anonym kontaktierte. Der 67-Jährige, der sein ganzes Leben in Padua verbracht hatte, wandte sich daraufhin an die Redaktion. Vor wenigen Tagen traf er Mona Simon, die aus Schweden nach Padua gereist war. Sie zeigte ihm Fotos und ein Video ihres verstorbenen Mannes. Für Marco war es das erste Mal, dass er das Gesicht seines Vaters sah. Er reagierte bewegt, aber gefasst. Er betonte, seiner Mutter verdanke er ein gutes Leben und hege keinen Groll gegen seinen Vater. Mona Simon erklärte, sie wolle den letzten Wunsch ihres Mannes erfüllen und Marco unterstützen. Anschließend gingen beide gemeinsam durch Padua spazieren.<BR \/><BR \/>Auf die Frage, was die Ereignisse für ihn bedeuteten, sagte Marco: „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, auch weil ich mir nie die Frage gestellt habe, wer mein Vater ist. Ich habe immer gut mit meiner Mutter gelebt und mich nie allein gefühlt. Eine Vaterfigur war für mich etwas völlig Fremdes.“ Der Fall gilt inzwischen als abgeschlossen; die Erbschaft soll nun nach schwedischem Recht geregelt werden.