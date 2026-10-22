„Jeder junge Mensch verdient es, gesehen zu werden – mit seinen Stärken und auch in den Momenten, in denen nicht alles gelingt. Die Lehrpersonen, die wir bei diesen Feiern verabschieden, haben junge Menschen über viele Jahre mit dieser Haltung begleitet. Darin liegt eine besondere Verantwortung. Dafür gebührt ihnen unser Respekt“, betonte Bildungslandesrat Philipp Achammer.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt der Feierstunden standen die persönlichen Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit. Dafür hatten die Schulgemeinschaften im Vorfeld Anekdoten und prägende Begebenheiten aus dem Schulalltag zusammengetragen. Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner und der Landesdirektor der deutschsprachigen Berufsbildung Peter Prieth griffen diese Erinnerungen auf und richteten an jede Lehrperson persönliche Abschiedsworte. Dabei gab es manches Schmunzeln und viele besondere Momente. Es wurde deutlich: Hinter jedem Namen steht eine eigene Geschichte, verbunden mit vielen Jahren der Arbeit mit jungen Menschen.<BR \/><BR \/>„Was wir jungen Menschen mitgeben, wirkt – oft weit über die Schulzeit hinaus. Wissen, Ermutigung, Vertrauen, aber auch die Art, wie wir Kindern und Jugendlichen begegnen, hinterlassen Spuren“, unterstrich Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner. Darin liege die besondere Bedeutung des Lehrberufs. Die beiden Feiern waren deshalb mehr als ein offizieller Abschied: Sie boten Raum, auf die vielen Begegnungen und gemeinsamen Erfahrungen eines langen Berufslebens zurückzublicken. Zum festlichen Rahmen trugen die Schülerinnen und Schüler der beiden gastgebenden Schulen bei. Das Damensalonorchester La Valse gestaltete beide Feiern musikalisch.