Im Rahmen einer Gebietskontrolle hielten die Beamten einen 31-jährigen ausländischen Staatsbürger in der Brixner Roncato-Straße auf, der bereits mehrfach polizeibekannt ist. Er war mit einem E-Roller der neuesten Generation unterwegs.<BR \/><BR \/>Da das Fahrzeug keine eindeutigen Identifikationsmerkmale aufwies, nutzten die Carabinieri digitale Sicherheitsmechanismen: Sie koordinierten sich mit dem Besitzer, um das integrierte GPS-System des Scooters aus der Ferne zu aktivieren. Die Lokalisierung bestätigte in Echtzeit, dass es sich exakt um jenes Gerät handelte, das am selben Vormittag in Meran als gestohlen gemeldet worden war.<BR \/><BR \/>Nachdem der Diebstahl zweifelsfrei bestätigt war, wurde das Fahrzeug beschlagnahmt und umgehend seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Dieser hatte erst wenige Stunden zuvor Anzeige bei der Carabinieri-Station in Meran erstattet.<BR \/><BR \/>Der 31-Jährige wurde in die Kaserne gebracht und wegen Hehlerei auf freiem Fuß angezeigt.<h3>\r\n„Moderne Technik als entscheidendes Beweismittel“<\/h3>Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie Brixen zeigte sich zufrieden mit dem Einsatz: „Dieser Zugriff beweist, dass moderne Polizeiarbeit heute technisches Know-how erfordert. Unsere Beamten müssen digitale Werkzeuge ebenso beherrschen wie traditionelle Einsatzmittel.“<BR \/><BR \/>Dass das Diebesgut in weniger als zwölf Stunden zurückgegeben werden konnte, sei ein Zeichen für eine moderne Truppe, die schnell auf neue Formen der Kriminalität reagiere, so der Kommandant abschließend.