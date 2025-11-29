<BR \/><BR \/>Eine Frau, deren E-Roller gestohlen worden war, hatte den Vorfall sofort den Carabinieri gemeldet. Dank der Standortangabe des E-Rollers konnten die Beamten das Diebesgut rasch finden – und mit ihm den Wagen, mit dem die Täter die Flucht ergriffen hatten. Entlang der Straße, die auf den Ritten führt, entdeckten die Ermittler das verlassene Auto, in dessen Innerem der gestohlene E-Roller lag. <h3>\r\n„Geld oder wir veröffentlichen deine Daten“ <\/h3>\r\nAm Folgetag konnten die Carabinieri zwei Personen wegen erschwertem Betrug anzeigen – sie sollen eine Frau im Netz erpresst und gezwungen haben, insgesamt 180 Euro auf ihre Konten zu überweisen. Die mutmaßlichen Täter hatten laut Aussendung damit, gedroht, sensible Daten ihres Opfers im Netz zu veröffentlichen. <BR \/><BR \/>Am selben Tag stießen die Beamten bei Routinekontrollen in städtischen Linienbussen in Bozen auf einen ausländischen Mann, der keine gültige Aufenthaltsgenehmigung vorweisen konnte – er wurde angezeigt. <BR \/><BR \/>Schließlich mussten die Carabinieri zur Unterstützung einiger Sanitäter in Bozen ausrücken, nachdem diese von einem Patienten angegriffen worden sein sollen. Der Mann soll die Sanitäter auch bedroht und schließlich angegeben haben, auch sich selbst Schaden zufügen zu wollen. Die Beamten konnten ihn davon abhalten und stellten bei der Kontrolle fest, dass gegen den Mann ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen vorlag. Er wurde angezeigt.