Ausgangspunkt des Einsatzes war eine Meldung aus der der Schweiz. Der Eigentümer des Fahrrads wies die Stadtpolizei in einer E-Mail darauf hin, dass sein Fahrrad vom Typ Stoke Tauro in Zürich gestohlen worden war und sich nun in Bozen befinde. Dank des eigebauten Ortungssystems habe er den Standort des Fahrrads in Echtzeit verfolgen können.<BR \/><BR \/>Da der Eigentümer den Beamten auch den Link zur Standortverfolgung übermittelt hatte, konnten diese die Angaben des Mannes überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass sich das Fahrrad tatsächlich in Bozen befand. Die Einsatzkräfte verfolgten die Bewegungen des Fahrrads und konnten es schließlich in der Obhut eines 46-jährigen irakischen Staatsbürgers ohne festen Wohnsitz ausfindig machen.<BR \/><BR \/>Das Fahrrad wurde von den Beamten beschlagnahmt und wird nun seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Gegen den 56-Jährigen wurde Anzeige wegen Hehlerei erstattet.