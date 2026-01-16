Die Frau wohnt direkt über dem Geschäft. Wie sie angab, führe die betreibende Gesellschaft nachts Be- und Entladevorgänge durch, und der dabei verursachte Lärm überschreite das normal zumutbare Maß. <BR \/><BR \/>Der Sohn der Klägerin bestätigte die tägliche Lärmbelästigung zwischen drei Uhr und fünf Uhr früh, die auch durch die Bewegung eines Metalltors sowie das akustische Signal der Rückfahrwarner von Fahrzeugen entstehe; es gebe auch Vibrationen. Aufgrund des Schlafmangels leide seine Mutter an Kopfschmerzen. Sie habe die Notaufnahme aufsuchen müssen und krankheitsbedingt bei der Arbeit gefehlt. Laut ärztlichem Zeugnis stehe sie kurz vor einem psychophysischen Zusammenbruch. <BR \/><BR \/>Laut Zivilrichterin Magdalena Costa sei angesichts der Beweislage davon auszugehen, dass die nächtlichen Störungen der Gesundheit der Klägerin einen schweren und irreparablen Schaden zufügen. Die Richterin erließ deshalb eine einstweilige Verfügung gegen die Supermarktbetreiber: Diese dürfen nun frühestens um 6.30 Uhr Waren be- bzw. entladen. Auch wurden sie dazu verurteilt, der Klägerin die Verfahrenskosten zu erstatten.