Die Carabinieri rückten umgehend aus und konnten nur wenig später die beiden mutmaßlichen Täter identifizieren und dingfest machen. <BR \/><BR \/> Es handelt sich um zwei bereits mehrfach vorbestrafte Männer aus Marokko ohne festen Wohnsitz. Einer der beiden, ein 38-jähriger Mann, durfte aufgrund vergangener Straftaten die Stadtgemeinde Brixen nicht verlassen, gegen seinen Komplizen, einen 48-Jährigen, lag hingegen bereits ein Aufenthaltsverbot in der Gemeinde Vicenza vor.<BR \/><BR \/>Die Erhebungen vor Ort, unterstützt unter anderem durch die sofortige Auswertung technologischer Hilfsmittel wie Ortungssysteme, ergaben, dass die beiden Männer nur wenige Minuten vor dem Eintreffen der Carabinieri gleich mehrere Straftaten begangen hatten.<BR \/><BR \/>So hatten sie nicht weniger als sechs Windjacken von Restaurantgästen gestohlen, inklusive aller Wertgegenstände, die sich darin befanden.<BR \/> Neben diesem schweren Diebstahl wird einem der beiden zudem vorgeworfen, vorab die Fensterscheibe eines geparkten Fahrzeugs in der Regensburgerstraße eingeschlagen und ein iPhone 17 aus dem Auto gestohlen zu haben.<BR \/><BR \/>Die gestohlenen Gegenstände konnten sofort sichergestellt und an die Gäste zurückgegeben werden. Die beiden mutmaßlichen Täter hingegen wurden in Untersuchungshaft gestellt und ins Gefängnis gebracht.<h3>\r\n„Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen“<\/h3>Der Kommandant der Carabinieri Brixen, Giuseppe Specchio, nutzte die Gelegenheit, die Bevölkerung und auch die Touristen dazu aufzurufen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen: „Die Verwendung von Ortungssystemen wie Tags im Gepäck, die Aktivierung von Ortungsfunktionen auf Mobilgeräten wie Smartphones und Tablets sowie die Installation von Videoüberwachungssystemen in privaten und gewerblichen Immobilien sind moderne Instrumente, die im Bedarfsfall entscheidend dabei helfen können, Diebesgut wiederzufinden und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.