Die Kirche segnet Autos, Feuerwehrhallen, Parkhäuser und Hunde. Aber warum verwehrt sie Liebespaaren den Segen, wenn sie homosexuell<BR \/>sind oder eine Scheidung hinter sich haben?<BR \/><BR \/>Das „Katholische Sonntagsblatt“ erklärt, welche Regeln in der Diözese Bozen-Brixen gelten und wie eine Vertreterin der Arbeitsgruppe „queer.glauben“ die innerkirchliche Debatte sieht. Ist das im Grunde nur ein Randthema, das medial hochgekocht wird?<BR \/><BR \/>Lesen Sie mehr dazu in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/publications\/12-sonntagsblatt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen<\/a> Ausgabe.