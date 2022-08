Darum blieb Südtirol von der Gewitterfront verschont

In Italien und in Österreich kam es in den vergangenen Tagen zu teils heftigen Unwettern. In Südtirol blieben die fatalen Gewitter aus.„Die Unwetter entstanden in den Balearen und zogen dann über Korsika, die Toskana, die Emilia-Romagna sowie über Venetien in Richtung Kärnten. Südtirol wurde von den Unwettern sozusagen nur gestreift“, so Dieter Peterlin im Gespräch mit STOL.Wie der Landesmeteorologe betont, sei Südtirol nicht nur von den heftigen Gewittern verschont geblieben, sondern die Wetterereignisse brachten positive Aspekte. „Es fiel ergiebig Regen und dies nicht nur im Rahmen eines kleineren Gewitters, sondern über längere Zeit. Der Boden hatte damit auch genug Zeit die Regenmengen aufzunehmen“, erklärt Peterlin. Dies sei für die gesamte Natur gut.Am morgigen Samstag könne es noch zu einigen Regenschauern kommen, vor allem im Norden des Landes. „Ab Sonntag kehrt der Sommer zurück, mit Temperaturen teils über 30 Grad Celsius“, so Peterlin.