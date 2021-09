Das ändert sich, wenn Südtirol wieder Gelbe Zone wird

Die Ampel blinkt! Schaltet sie bald um? In Südtirol steigt die Zahl der Infektionen und der Patienten in den Spitälern seit Tagen an. Damit könnte das Land bald wieder als Gelbe Zone eingestuft werden. + Von Stephan Pfeifhofer