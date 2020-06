Das Aus für den Pferderennplatz naht

Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, gehen am Untermaiser Pferderennplatz am 5. Juli die Lichter aus. Pächter Gianni Martone will alles hinschmeißen, sollte es nicht noch eine Rettungsaktion in letzter Minute geben. Dies berichtet das Tagblatt „Dolomiten“ in seiner aktuellen Ausgabe.