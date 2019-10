Das Blutbad von Kitzbühel, seine Folgen und neue Erkenntnisse

Nach dem 5-fach-Mord in Kitzbühel war auch am Montag die Tatortarbeit noch nicht abgeschlossen. Über den Verdächtigen Andreas Exenberger (25) wurde die U-Haft verhängt, in 2 Wochen wird es eine weitere Haftprüfung geben. Details über die Ergebnisse der am Montag durchgeführten Obduktion der Leichen sollen aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht bekannt gegeben werden, hieß es.