Das Dengue-Fieber erreicht Italien: 6 lokale Fälle

Die 6 Patienten haben sich in Italien mit der durch Aedes-Mückenstiche übertragenen Infektionskrankheit angesteckt. Weitere 79 gemeldete Fälle sind importiert: Es handelt sich um Personen, die nach Italien zurückgekehrt sind, nachdem sie in Gebiete gereist waren, in denen die Krankheit endemisch ist.Wie aus einem Rundschreiben des Gesundheitsministeriums hervorgeht, betraf der erste Fall einen 73-jährigen Mann aus Castiglione d'Adda in der Provinz Lodi, der seit dem 3. August unter Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Hautausschlag und Fieber von über 39 Grad litt. Er war noch nie ins Ausland gereist. Der zweite Fall betraf einen 42-jährigen Mann aus Rom, bei dem die gleichen Symptome am 2. August auftraten. Auch er war nicht in endemische Dengue-Gebiete gereist. Am 28. August wurden 4 weitere Fälle gemeldet, wiederum in Castiglione d'Adda und wieder mit denselben Merkmalen.„Zum jetzigen Zeitpunkt kann das Auftreten weiterer autochthoner Dengue-Fälle nicht ausgeschlossen werden, insbesondere in Gebieten, in denen bereits autochthone Fälle beobachtet wurden, oder als Folge von Fällen, die aus Ländern mit Viruszirkulation importiert wurden“, heißt es in dem Rundschreiben, aus dem der „Corriere della Sera“ zitiert. Allen Patienten geht es besser, und an den betroffenen Orten wurde mit der Prophylaxe und Entwesung begonnen.In Italien werden jedes Jahr Dutzende von Dengue-Fällen gemeldet, aber im Allgemeinen handelt es sich bei den Patienten um Reisende, die aus Lateinamerika, Südostasien und Afrika zurückkehren, wo diese Infektion endemisch ist. Einzig im Jahr 2020 wurden in Italien 11 autochthone Fälle gemeldet.Frankreich hatte bereits im vergangenen Jahr 3 Ausbrüche von einheimisch übertragenem Dengue-Fieber gemeldet: Die Krankheit breitet sich also in bisher unberührten Gebieten der Welt aus. Viele Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass Dengue-Ausbrüche in den kommenden Jahren aufgrund der extremen Wetterbedingungen mit häufigen Regenschauern und feuchtem Klima häufiger auftreten werden.Nach Angaben der WHO hat sich das Auftreten von Dengue-Fieber in den letzten 50 Jahren weltweit um das 30-fache erhöht: Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist gefährdet, und es wird vorhergesagt, dass aufgrund des Klimawandels eine weitere Milliarde Menschen von der Krankheit betroffen sein wird.Dengue ist eine Infektionskrankheit, die durch 4 Varianten desselben Virus verursacht und durch die Stiche von Mücken übertragen wird, die ihrerseits eine infizierte Person gestochen haben. Die für die Übertragung wirksamste Stechmücke ist die Aedes aegypti, die typisch für tropische Regionen ist. In Italien gibt es sie nicht, in Europa kommt sie nur auf der Insel Madeira und in einem Gebiet am Schwarzen Meer vor. Aber auch die Tigermücke (Aedes albopictus), die bereits in ganz Südeuropa gemeldet wurde und seit 1990 in Italien vorkommt, kann zur Ansteckung beitragen, wenn auch weniger wirksam.Leider schützt eine Dengue-Erkrankung nur gegen das auslösende Virus, nicht aber gegen die anderen 3 Virustypen. Es gibt keine direkte Ansteckung zwischen Menschen, obwohl der Mensch der Hauptwirt für das Virus ist. Derzeit scheint eine massive Ausbreitung der Krankheit aufgrund der Überwachung durch die Gesundheitsbehörden in Europa eher unwahrscheinlich.Knapp eine Woche nach dem Stich können Symptome auftreten: hohes Fieber, starke Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, akute Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. In extremen Fällen (1 bis 5 Prozent) können Atembeschwerden und Multiorganversagen auftreten, die in einigen Fällen tödlich enden.Die Sterblichkeitsrate ist im Normalfall mit etwa einem Prozent sehr gering. In etwa 75 Prozent der Fälle verläuft die Krankheit asymptomatisch und bleibt unentdeckt. Dies gilt zumindest für die erste Infektion, während eine zweite Infektion schwere Immunreaktionen auslösen kann, die zu Blutungen führen können. Die Diagnose wird in der Regel anhand der Symptome gestellt, kann aber durch die Suche nach dem Virus oder spezifischen Antikörpern in Blutproben genauer gestellt werden.