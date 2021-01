Das digitale Register für die Hosentasche: 2 Schüler entwickeln App

Debertol und Wachtler besuchen die 3. Klasse des Klassischen Gymnasiums am Vinzentinum. Bereits in der ersten Klasse hat Debertol erste Versuche unternommen, sich die Informationen aus dem digitalen Register mittels einer eigenen App übersichtlich aufzubereiten.„Die App ist in der Programmiersprache Dart geschrieben. Das nötige Wissen dafür habe ich mir selbst über Tutorials im Internet angeeignet“, berichtet Debertol, der für den Großteil der Programmierarbeit verantwortlich zeichnet.Weit mehr als 10.000 Programmierzeilen umfasst das Projekt mittlerweile. „Immer wieder sind neue Probleme aufgetreten. Manchmal haben wir über mehrere Tage hinweg nach einer Lösung gesucht“, erzählt Wachtler von den komplexen Herausforderungen. Seit Kurzem ist die App kostenlos und werbefrei im Google Play Store und im App Store von Apple verfügbar und richtet sich an Schüler und Eltern.Die Register-App ist nicht das einzige Werk der beiden jungen Programmierer. Seit Juli 2020 steht auch „My Daily Win“ in den App-Stores gratis zum Download bereit. „Besonders in der heutigen Zeit ist es wichtig, sich auf die positiven Dinge zu fokussieren, dankbar zu sein und sich nicht von den ganzen negativen Nachrichten beeinflussen zu lassen“, erklärt Wachtler die Motivation für diese App.„My Daily Win“ ist ein digitales Erfolgsjournal, in das man die positiven Errungenschaften eines Tages notieren und wodurch man gezielt sein Selbstvertrauen aufbauen kann.Hier geht es zum Download derHier geht es zum Download von

