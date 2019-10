Das Dorf der „Unsichtbaren“

„Das Schlimmste an der Obdachlosigkeit ist nicht Nässe oder Kälte, sondern der Schlafmangel“, weiß Diana Seyffarth, Verantwortliche für die Streetworkerprojekte im Verein Volontarius in Bozen. Wer die Nacht ungeschützt und in Angst verbringe, schlafe selten mehr als 2 Stunden am Stück, diese Müdigkeit zermürbe den Lebenswillen.





Dazu komme der tägliche Kampf ums Überleben, „da fehlt dann schlichtweg die Kraft für die Suche nach Wohnung und Arbeit“, betont Streetworkerin Seyffarth. Anlaufstellen wie Notschlafstelle und Essensausgabe helfen beim Überleben, aber sie bieten keinen Weg aus dem „Aquarium“, in dem sich diese Menschen täglich abmühen.b> Foto-Ausstellung und Projekt-VorstellungenDass es anderswo gelingt und Südtirol sich zu solchen Projekten aufraffen müsste, war der deutliche Tenor der Tagung, zu der die Fakultäten für Bildungswissenschaften und Design der Uni Bozen, Vinzenzgemeinschaft und der Verein Volontarius am Montag in die Uni geladen hatten. Im Foyer der Hochschule zeigt der Fotograf Ludwig Thalheimer Porträts von Obdachlosen, vor weit über 100 interessierten Zuhörern stellten Willi Nadolny (Berlin), Daniela Unterholzner (Wien) und Pfarrer Wolfgang Pucher (Graz) ihre Projekte zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit vor.Auf der abschließenden Podiumsdiskussion wies u.a. die Sozialdienste-Direktorin Liliana Di Fede darauf hin, dass Menschen ohne Unterkunft aus allen Landesteilen nach Bozen kommen, aber die Landeshauptstadt mit dem Problem recht allein gelassen werde; es brauche ein „Netzwerk der Gemeinden“.

