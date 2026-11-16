<BR \/><BR \/><b>Warum ist die Regelung der Einrichtungen des Dritten Sektors ein so zentrales Thema für die Wirtschaft und die Gesellschaft in unserer Region?<\/b><BR \/>Prof. Marco Cian: Die Einrichtungen des Dritten Sektors haben sich zu echten wirtschaftlichen und sozialen Triebkräften entwickelt, die tief in der Region verwurzelt sind und weit über die traditionelle Vorstellung von Freiwilligenarbeit hinausgehen. Ihr Einfluss auf Dienstleistungen und Beschäftigung erfordert mittlerweile jedoch einen managementbezogenen und rechtlichen Rahmen auf höchstem Niveau.<BR \/><BR \/><b>Was sind die kritischsten Momente im Leben einer gemeinnützigen Organisation (ETS), die das Eingreifen eines Rechtsexperten erfordern?<\/b><BR \/>Prof. Cian: Notarielle und rechtliche Unterstützung ist bereits in den ersten Phasen der Gründung und Bekanntmachung der Einrichtung von entscheidender Bedeutung. Später sind spezifische Fachkenntnisse erforderlich, um die Verwaltung und die internen Kontrollen zu organisieren sowie die komplexen außerordentlichen Vorgänge der ETS zu steuern.<BR \/><BR \/><b>Welche weiteren Rechtsbereiche erfordern neben der Organisationsstruktur eine fachliche Einordnung?<\/b><BR \/>Prof. Cian: Die komplexe Gestaltung der Arbeits- und Kooperationsverhältnisse innerhalb der ETS erfordert eine strenge Regelung. Darüber hinaus muss die steuerliche Situation der Einrichtung, die direkte, indirekte und Vermögenssteuern umfasst, ständig überprüft werden.<BR \/><BR \/><b>Richtet sich die vom Notariatsrat Bozen organisierte Tagung speziell an Akteure des Dritten Sektors?<\/b><BR \/>Prof. Cian: Ja, die Tagung bietet die Gelegenheit, die Kernpunkte der Regelung für gemeinnützige Organisationen (ETS) zu erörtern, angefangen bei der Gründung über deren Verwaltung bis hin zu den sie betreffenden Sachverhalten, wobei auch steuerrechtliche und arbeitsrechtliche Aspekte sorgfältig berücksichtigt werden. Wir haben die führenden italienischen Experten auf diesem Gebiet einbezogen, von den Universitäten bis zum Notariat, von Steuerexperten bis hin zu einigen herausragenden lokalen Vertretern der Branche.<BR \/><BR \/><b>Kann eine gemeinnützige Organisation wie ein echtes Unternehmen agieren?<\/b><BR \/>Prof. Cian: Vereine, Verbände oder Genossenschaften können durchaus unternehmerische Tätigkeiten ausüben, was rechtlich hochinteressante Szenarien eröffnet, die jedoch aus fachlicher Sicht sorgfältig gehandhabt werden müssen.<BR \/><BR \/><b> Mit Blick auf die aktuelle Lage und die Region: Was sind die nächsten administrativen Herausforderungen für die Berater des Dritten Sektors?<\/b><BR \/>Prof. Cian: Das Augenmerk der Experten richtet sich derzeit auf die laufenden Reformen auf gesetzlicher Ebene. Auf lokaler Ebene stellen die Einführung und die Verwaltung des neuen Landesregisters einen besonders interessanten Schwerpunkt dar.