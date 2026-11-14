„Vor allem junge Menschen geraten zunehmend an ihr Limit“, unterstrich die SJR-Vorsitzende Katja Oberrauch. Ihrer Meinung nach braucht es ein Umdenken in der Gesellschaft.<BR \/><BR \/>Etwa 225.000 Südtirolerinnen und Südtiroler sind ehrenamtlich aktiv, viele davon in mehreren Vereinen gleichzeitig (siehe eigenen Bericht). Doch der Vorsitzenden des Südtiroler Jugendrings, Katja Oberrauch, zufolge wird es immer schwerer, Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen.<BR \/><BR \/> „Sowohl kleine als auch große Vereine wie Musikkapelle, Feuerwehr oder das Weiße Kreuz finden oft keine neuen Funktionäre“, so Oberrauch. Dabei sei das Interesse am Ehrenamt ungebrochen, insbesondere auch bei der jungen Generation – woran liegt das also?<BR \/><BR \/>„Die Anforderungen steigen, die Zeit wird knapper und die Bürokratie nimmt zu“, brachte es Oberrauch auf den Punkt. Wegen der schweren Suche übernehmen immer häufiger auch junge Menschen schon frühzeitig hochkomplizierte Aufgaben. „Sie geraten nicht nur fachlich, sondern auch psychisch an ihr Limit.“<BR \/><BR \/>Geht es nach der SJR-Vorsitzenden, ist hier ein Umdenken in der Gesellschaft notwendig. Konkret brauche es neue Modelle, die Beruf und Ehrenamt besser vereinbaren lassen. „Es kann nämlich nicht sein, dass Menschen Urlaub nehmen müssen, um ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen zu können“, betonte Oberrauch. Auch der Abbau von Bürokratie sei erforderlich, genauso wie eine größere Wertschätzung vonseiten der Gesellschaft.<BR \/><BR \/>Aus der Praxis berichtete hingegen Simon Klotzner, Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend (SKJ). Auch er erhält vonseiten der SKJ-Ortsgruppen immer wieder Rückmeldungen, dass die Bürokratie zunehmend zur Belastung wird. „Das darf nicht sein. Ehrenamt bedeutet Freizeit, es sollte also Spaß machen und keineswegs belastend werden“, unterstrich Klotzner. <BR \/><BR \/>Für ihn bedeutet Ehrenamt zudem lebenslange Weiterbildung. „In keinem Kurs und keiner Schulung bekommt man einen so guten Einblick in Organisation, Führung, Finanzen und zahlreiche weitere Bereiche“, zeigte sich Klotzner überzeugt. Umso wichtiger, dass die Rahmenbedingungen stimmen und Menschen weiterhin gerne ehrenamtlich aktiv werden.