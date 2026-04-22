Im Interview erklärt Untersulzner, wie viel ein Geistlicher in Südtirol verdient und wie die Priesterbesoldung finanziert wird. Eine wichtige Rolle spielen dabei die 8-Promille-Gelder.<BR \/><BR \/><b>Lesen Sie mehr dazu in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen Ausgabe<\/a> des „Katholischen Sonntagsblattes“.<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1303896_image" \/><\/div>\r\n