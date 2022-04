„Das Eis ist viel zu dünn“

Embed wird geladen...

Tags zuvor, am Sonntag, mussten die Einsatzkräfte bereits 2 Mal ausrücken, um Personen aus dem Pragser Wildsee zu retten. Viele Menschen, vor allem Touristen, scheinen die Gefahr zu unterschätzen oder gar nicht zu kennen. Die Einsatzkräfte warnen schon seit Tagen vor dem Betreten von zugefrorenen Eisflächen. Das Eis müsse mindestens 10 Zentimeter dick sein, damit man es sicher betreten könne, so die Berufsfeuerwehr.Die Berufsfeuerwehr Bozen gibt einige Tipps, wie man der Gefahr vorbeugen kann:„Achten Sie auf Verbotsschilder und beachten Sie die Warnungen in den Medien. An öffentlichen Gewässern begeben sie sich auf eigene Gefahr auf die Eisflächen. Lassen Sie Kinder eine Eisfläche nicht unbeaufsichtigt betreten. Schätzen Sie vor Betreten der Eisfläche die Tragfähigkeit ab. Die Stärke der Eisdecke sollte ausreichend dick sein.“„Besondere Vorsicht ist geboten an Brückenpfeilern, Schilf und ähnlichen Objekten, die das Eis durchbrechen. Gehen Sie nie auf Eisflächen von fließenden Gewässern. Verwenden Sie sogenannte ,Eisretter‘ als Selbstschutz.“Auch wenn man selbst die Tipps befolgt, kann es durchaus passieren, dass sich andere Menschen in Gefahr bringen und ins Eis einbrechen. Die Berufsfeuerwehr erklärt, was Sie tun können:„Alarmieren Sie sofort die Einsatzkräfte über die einheitliche Notrufnummer 112. Nähern Sie sich dem Eingebrochenen liegend, mit einer möglichst großen Auflagefläche. Am besten mit einer Leiter oder einem Brett.“„Oft stehen an bestimmten Gewässern Rettungsgeräte zur Verfügung (Rettungsring mit Seil). Reichen Sie eingebrochenen Personen Rettungsgeräte oder andere Gegenstände (z. B. Kleidungsstücke, Stangen, Ast, Abschleppseil usw.). Vorsicht! An der Einbruchstelle ist das Eis - auch für Sie - sehr brüchig.“