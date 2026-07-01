Es war heiß in der zweiten Junihälfte in Südtirol – ungewöhnlich heiß für diese Jahreszeit. Doch mit dem heutigen Mittwoch endet die Hitzewelle, wie der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin, betont.<BR \/><BR \/>„Eine Kaltfront ist auf dem Weg zu uns, trifft zu Mittag im Vinschgau ein und am Nachmittag muss man dann im ganzen Land mit teils kräftigen Regenschauern, Gewittern und Windböen rechnen“, so Peterlin. „Luftmassenwechsel, Schwüle und Tropennächte sind vorerst Geschichte.“<h3>\r\nTag für Tag<\/h3>Am heutigen <b>Mittwoch<\/b> erreicht eine Kaltfront die Alpen und zieht im Tagesverlauf über Südtirol hinweg. Die Bewölkung nimmt zu. Gegen Mittag beginnt es im Westen zu regnen, am Nachmittag ziehen auch im restlichen Land teils kräftige gewittrige Regenschauer durch.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig frischt der Nordwind auf und kann örtlich stürmische Böen bringen. Die Temperaturen gehen spürbar zurück. Die Höchstwerte reichen von 22 Grad im Wipptal bis 29 Grad im Unterland.<BR \/><BR \/>Der morgige <b>Donnerstag<\/b> verläuft recht sonnig. Morgendliche Wolken lockern bald auf. Vor allem im Norden bleibt es föhnig.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Freitag<\/b> überwiegt der Sonnenschein. Am Alpenhauptkamm kann die Bewölkung zeitweise etwas dichter sein, vereinzelt sind dort auch ein paar Regentropfen möglich. Die Höchstwerte klettern wieder auf bis zu 33 Grad.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Der <b>Samstag<\/b> bringt verbreitet sehr sonniges Wetter. Vor allem im Süden steigen die Temperaturen zum Wochenende hin wieder deutlich an.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Sonntag<\/b> scheint im ganzen Land die Sonne. Die Höchstwerte erreichen bis zu 35 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>