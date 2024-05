Noch herrscht am Staller Sattel Wintersperre – voraussichtlich bis Ende Mai. Doch die Öffnung des Passüberganges zwischen Antholz und dem Osttiroler Defereggen bereitet in der Gemeinde Rasen-Antholz bereits Kopfzerbrechen. Das Thema Sanitäranlage am Pass wird nämlich wieder akut und damit auch das Problem, dass es auf 2052 Metern keinen Strom und kein Abwasser gibt.