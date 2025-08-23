<h3>\r\nHier das Ergebnis<\/h3>(Stand: Freitag, 18 Uhr)<BR \/><BR \/><b>Aufsteiger der Woche<BR \/><\/b><BR \/>1. Platz: Tirol ehrt verdiente Persönlichkeiten mit den Verdienst- und Lebensrettermedaillen. Unter ihnen sind heuer 34 Südtirolerinnen und Südtiroler.<BR \/><BR \/>2. Platz: Gut gelaunt, mit großem Interesse am Land und feiner Ausstrahlung: Staatspräsident Sergio Mattarella erobert während seines Urlaubs in Seis am Schlern die Herzen der Südtiroler im Sturm.<BR \/><BR \/>3. Platz: Das Land macht Geld locker: Lehrpersonen an Südtirols Grund-, Mittel- und Oberschulen haben bald mehr am Lohnstreifen.<BR \/><BR \/><b>Absteiger der Woche<BR \/><\/b><BR \/>1. Platz: Echt nervig: Die ganze Woche gibt es Staus und Verkehrschaos auf Südtirols Straßen.<BR \/><BR \/>2. Platz: Vertrauen in die Sicherheit des Bozner Gefängnisses: Nach dem Ausbruch zweier Häftlinge fragen sich viele Südtiroler, ob die Haftanstalt noch taugt.<BR \/><BR \/>3. Platz: Krabbel-Alarm: Bettwanzen breiten sich auf Südtirols Schutzhütten aus – und nicht nur dort.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-aufsteiger-und-absteiger-der-woche-stimmen-sie-ab-53" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wenn Sie diesem Link folgen, finden Sie die Abstimmung und die aktuellsten Prozentergebnisse.<\/a>