<h3>\r\nHier das Ergebnis<\/h3>(Stand: Freitag, 18 Uhr)<BR \/><BR \/><b>Aufsteiger der Woche<BR \/><\/b><BR \/>1. Platz: Ein Aufsteiger im wahrsten Sinn des Wortes: Bergläufer Armin Larch hat den Rekord geknackt und es in einer Stunde, 41 Minuten und 23 Sekunden auf das Becherhaus, Südtirols höchstgelegene Schutzhütte (3.195 Meter), geschafft.<BR \/><BR \/>2. Platz: Südtirols Weinbauern: Sie erwarten nach kühlem Juli, kurzer Hitze Anfang August und zuletzt stabilen Verhältnissen einen Jahrgang von hoher Qualität.<BR \/><BR \/>3. Platz: Lois Craffonara, ein über die Grenzen Südtirols hinaus bekannter Linguist, ist der erste Träger des neu geschaffenen „Merit Ladin“-Preises.<BR \/><BR \/><b>Absteiger der Woche<BR \/><\/b><BR \/>1. Platz: Russlands Präsident Wladimir Putin überzieht Kiew mit Raketen: Eine bittere Antwort auf die Friedensbemühungen.<BR \/><BR \/>2. Platz: Betreiber und Nutzer von Missbrauchsseiten im Netz: Sexuelle Ausbeutung ist im Internet ein riesiges Problem, wie die Fälle der Plattform „Phica.eu“ bzw. der Facebook-Gruppe „Mia Moglie“ diese Woche wieder gezeigt haben.<BR \/><BR \/>3. Platz: Der deutsche Ex-Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) verlässt den Bundestag – und zeigt beim beleidigten Nachtreten in Richtung CDU wenig Souveränität. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-aufsteiger-und-absteiger-der-woche-stimmen-sie-ab-54" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wenn Sie diesem Link folgen, finden Sie die Abstimmung und die aktuellsten Prozentergebnisse.<\/a>