<h3>\r\nHier das Ergebnis<\/h3>(Stand: Freitag, 18 Uhr)<BR \/><BR \/><b>Aufsteiger der Woche<BR \/><\/b><BR \/>1. Platz: BBT-Durchstich am Brenner: Am Donnerstag wurde der Erkundungsstollens des Brennerbasistunnels BBT, der Süd- und Nordtirol verbindet, durchgeschlagen.<BR \/><BR \/>2. Platz: Die Träger der Tiroler Verdienstkreuze, die auf Schloss Tirol vergeben wurden.<BR \/><BR \/>3. Platz: Norbert Rier: Der Spatzen-Sänger ist nach einem Schlaganfall wieder frohen Mutes.<BR \/><BR \/><b>Absteiger der Woche<BR \/><\/b><BR \/>1. Platz: Der italienische Rapper Fedez: In einem neuen Song von ihm lautet eine Zeile, dass Jannik Sinner einen Akzent wie Adolf Hitler habe.<BR \/><BR \/>2. Platz: Giftköder: Immer wieder werden Giftköder ausgelegt, um Tiere zu töten – künftig soll es dafür eine satte Strafe geben.<BR \/><BR \/>3. Platz: Deepfakes: Es sind immer mehr gefälschte Videos und Fotos im Netz unterwegs.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-aufsteiger-und-absteiger-der-woche-stimmen-sie-ab-56" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wenn Sie diesem Link folgen, finden Sie die Abstimmung und die aktuellsten Prozentergebnisse.<\/a>