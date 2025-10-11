<h3>\r\nHier das Ergebnis<\/h3>(Stand: Freitag, 18 Uhr)<BR \/><BR \/><b>Aufsteiger der Woche<BR \/><\/b><BR \/>1. Platz: US-Präsident Donald Trump hat geschafft, was niemand für möglich hielt: Es gibt einen Geisel-Deal zwischen Israel und Hamas.<BR \/><BR \/>2. Platz: Alle Südtiroler, die sich im Rahmen des Projektes „Blumenwiese“ für die Artenvielfalt einsetzen.<BR \/><BR \/>3. Platz: Der Südtiroler Komponist Gerd Hermann Ortler feiert mit dem Orchester Südtirol Filarmonica die Uraufführung seines neuen Werkes.<BR \/><BR \/><b>Absteiger der Woche<BR \/><\/b><BR \/>1. Platz: Die Landesregierung schafft ihre Pressekonferenz nach der wöchentlichen Sitzung ab und zieht damit viel Kritik auf sich.<BR \/><BR \/>2. Platz: Drohnensichtungen in der Nähe kritischer Infrastruktur sorgen für Chaos in ganz Europa.<BR \/><BR \/>3. Platz: Regierungskrise in Frankreich: Sie legt die strukturellen Schwächen der Fünften Republik offen, verstärkt die Polarisierung und könnte langfristig den Weg für einen Regierungswechsel nach rechts ebnen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-aufsteiger-und-absteiger-der-woche-stimmen-sie-ab-59" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wenn Sie diesem Link folgen, finden Sie die Abstimmung und die aktuellsten Prozentergebnisse.<\/a>