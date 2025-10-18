<h3>\r\nHier das Ergebnis<\/h3>(Stand: Freitag, 18 Uhr)<BR \/><BR \/><b>Aufsteiger der Woche<BR \/><\/b><BR \/>1. Platz: <b>Senioren mit Stimme:<\/b> Nach langem Hin und Her bekommt Südtirol endlich einen eigenen Seniorenanwalt – gleichgestellt mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft.<BR \/><BR \/>2. Platz: <b>Bozen boomt:<\/b> Mit dem neuen Einkaufszentrum „WaltherPark“ erhält die Handelsstadt frischen Schwung.<BR \/><BR \/>3. Platz: <b>Nena rockt Südtirol:<\/b> Die Deutschrock-Ikone feiert am Samstag in der Bozner Stadthalle – und lässt auch nach 42 Jahren noch 99 Luftballons steigen.<BR \/><BR \/><b>Absteiger der Woche<BR \/><\/b><BR \/>1. Platz: <b>Wolf vor der Haustür:<\/b> In St. Martin ist in der Nacht auf Mittwoch wohl ein Wolf in einen Ziegenstall eingebrochen – direkt neben einer Siedlung.<BR \/><BR \/>2. Platz: <b>Tiefer Fall:<\/b> Ex-Immobilien-Tycoon René Benko wird wegen betrügerischen Bankrotts zu zwei Jahren Haft verurteilt – weitere Verfahren folgen.<BR \/><BR \/>3. Platz: <b>Job-Schock:<\/b> Nestlé streicht 16.000 Stellen – und will so jährlich rund eine Milliarde Euro sparen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-aufsteiger-und-absteiger-der-woche-stimmen-sie-ab-60" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wenn Sie diesem Link folgen, finden Sie die Abstimmung und die aktuellsten Prozentergebnisse.<\/a>