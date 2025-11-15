<h3>\r\nHier das Ergebnis<\/h3>(Stand: Freitag, 18 Uhr)<BR \/><BR \/><b>Aufsteiger der Woche<\/b><BR \/><BR \/>1. Platz: Die geplante Steuerreform soll den Mittelstand ein wenig entlasten.<BR \/><BR \/>2. Platz: Alle Teilnehmer an den Martiniumzügen im Land.<BR \/><BR \/>3. Platz: Miriam Unterthiner. Die Südtirolerin ist Gewinnerin des Debütpreises des Österreichischen Buchpreises.<BR \/><BR \/><b>Absteiger der Woche<\/b><BR \/><BR \/>1. Platz: Abwanderung: Südtirol ist aktuell nicht in der Lage, ein Umfeld zu schaffen, das jungen Menschen eine Perspektive bildet.<BR \/><BR \/>2. Platz: Telefonbetrüger sind in Südtirol wieder auf dem Vormarsch.<BR \/><BR \/>3. Platz: Essstörungen sind nach wie vor ein ernsthaftes und manchmal leider tödliches Problem.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-aufsteiger-und-absteiger-der-woche-stimmen-sie-ab-60" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wenn Sie diesem Link folgen, finden Sie die Abstimmung und die aktuellsten Prozentergebnisse.<\/a>