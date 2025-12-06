<h3>\r\nHier das Ergebnis<\/h3>(Stand: Freitag, 15 Uhr)<BR \/><BR \/><b>Aufsteiger der Woche<\/b><BR \/><BR \/>1. Biathleten: Südtirols Biathleten haben einen starken Saisonsauftakt hingelegt.<BR \/><BR \/>2. Mautgebühren: Künftig soll man Mautgebühren erstattet bekommen, wenn man lange im Stau steht.<BR \/><BR \/>3. Heiraten: Gaben sich in den vergangenen Jahren immer weniger Paare das Ja-Wort, ist heiraten mittlerweile wieder richtig In. <BR \/><BR \/><b>Absteiger der Woche<\/b><BR \/><BR \/>1. Angriffe: Immer öfters gibt es tätliche Angriffe auf Einsatzkräfte der Rettungsdienste. <BR \/><BR \/>2. Gewalt: Manche Busfahrer trauen sich nicht mehr am Abend zu fahren, wegen Gewalt in Bussen. <BR \/><BR \/>3. Neue Regelung: Sexualunterricht soll es künftig nur mehr mit dem Einverständnis der Eltern geben. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-aufsteiger-und-absteiger-der-woche-stimmen-sie-ab-65" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wenn Sie diesem Link folgen, finden Sie die Abstimmung und die aktuellsten Prozentergebnisse.<\/a>