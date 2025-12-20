<h3>\r\nHier das Ergebnis<\/h3>(Stand: Freitag, 18 Uhr)<BR \/><BR \/><b>Aufsteiger der Woche<\/b><BR \/><BR \/>1. Südtiroler Wintersportler trumpften in dieser Woche bei Ski-, Snowboard- und Biathlon-Wettbewerben auf <BR \/><BR \/>2. Ein Ultner Christbaum ziert den Petersplatz in Rom <BR \/><BR \/>3. Das renommierte Time Magazin hat die KI-Macher als „Person des Jahres“ ausgezeichnet. <BR \/><BR \/><b>Absteiger der Woche<\/b><BR \/><BR \/>1. Die Attentäter von Sydney – sie haben 15 Menschen getötet <BR \/><BR \/>2. Sven Knoll, der laut Landesrätin Pamer Ängste mit Fake News schürt <BR \/><BR \/>3. Die EU-Kommission macht beim Verbrenner-Aus eine Rolle rückwärts <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-aufsteiger-und-absteiger-der-woche-stimmen-sie-ab-67" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wenn Sie diesem Link folgen, finden Sie die Abstimmung und die aktuellsten Prozentergebnisse.<\/a>