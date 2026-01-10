<h3>\r\nHier das Ergebnis<\/h3><BR \/><b>Aufsteiger der Woche<\/b><BR \/><BR \/>1. Mehr Schutz für Kinder: Das Land Südtirol stockt die Förderung für schutzbedürftige Minderjährige auf.<BR \/><BR \/>2. Jugendhaushalt: Südtirols Jugendliche beteiligen sich – entgegen der Meinung vieler – sehr wohl am politischen Geschehen.<BR \/><BR \/>3. Südtirols Olympiateilnehmer: Sie scharren schon in den Startlöchern.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Absteiger der Woche<\/b><BR \/><BR \/>1. Donald Trump: Der US-Präsident hat mittlerweile Großmachtphantasien entwickelt und will Grönland annektieren, greift Venezuela an und hat nun auch noch Mexiko im Visier.<BR \/><BR \/>2. Treibstoffpreise: Im restlichen Italien sinken sie, nur in Südtirol nicht.<BR \/><BR \/>3. Extremisten-Gruppen legen das Stromnetz in großen Teilen Berlins lahm.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/die-aufsteiger-und-absteiger-der-woche-stimmen-sie-ab-69" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wenn Sie diesem Link folgen, finden Sie die Abstimmung und die aktuellsten Prozentergebnisse.<\/a>