„Das Gehalt junger Menschen reicht oft nicht für ein selbstständiges Leben“

Tanja Rainer: Besonders für Arbeitseinsteiger sind die Löhne oft extrem niedrig. Viele junge Menschen erhalten lediglich ein Praktikantengehalt oder befinden sich noch in der Ausbildung. Mit dem wenigen Geld ist ein finanziell unabhängiges, selbstständiges Leben jedoch nahezu unmöglich. Immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene sind deshalb dazu gezwungen, länger zu Hause zu bleiben, als sie es eigentlich wollen. Oder sie wandern eben ab.Rainer: Im Vergleich zum restlichen Italien und auch zu vielen anderen Orten im Ausland sind die Lebenserhaltungskosten in Südtirol extrem hoch. Die Balance zwischen dem, was auf dem Gehaltszettel steht und dem, was an Miet- und anderen Fixkosten anfällt, stimmt keineswegs. Dass viele deshalb größere Städte wie Innsbruck oder Wien bevorzugen, ist nicht weiter verwunderlich. Abgesehen davon, dass es dort beruflich unzählige Möglichkeiten gibt, braucht man beispielsweise selten ein Auto, um den Alltag zu bestreiten, wodurch schon einmal Geld gespart werden kann. Aber nicht nur deshalb: Am Ende bleibt in vielen Fällen einfach mehr übrig.Rainer: Natürlich werden hierzulande im Allgemeinen sehr hohe Ansprüche an einen gewissen Lebensstandard gestellt. Andererseits steht jedoch gerade die junge Generation unter einem enormen Druck. Sie sollte ihre volle Arbeitskraft zur Verfügung stellen, schafft es aber gleichzeitig kaum, zu leben. Das ist verständlicherweise frustrierend. Denn es kann nicht sein, dass in Südtirol auf Dauer nur mehr jene durchkommen, die auf das Kapital von reichen Eltern zurückgreifen können. Hier muss sich unbedingt etwas ändern und auch die Gesellschaft muss umdenken.Rainer: Junge Menschen haben ein unglaubliches Potential, das entdeckt und gefördert werden will. Deshalb sollten sie gerade auch am Arbeitsplatz die Möglichkeit bekommen, sich einzubringen. Während jene, die seit Jahren im selben Unternehmen arbeiten, oftmals schon betriebsblind sind, bringen Neueinsteiger frische und innovative Ideen. Sie können zu Impulsgebern für Weiterentwicklung werden, wodurch beide Seiten – Arbeitgeber und Arbeitnehmer – lernen und wachsen können. Zudem sollte vor allem Handwerksberufen mehr Wertschätzung entgegengebracht werden, in denen Jugendliche ihre Interessen und Talente zeigen können.Rainer: Die Auffassung, dass Handwerker im Vergleich zu Akademikern oder Angehörigen anderer Berufsgruppen einen niedrigeren Status hätten, ist in manchen Schichten der Gesellschaft noch fest verankert. Deshalb fühlen sich junge Menschen, die sich gegen ein Studium entscheiden, oft minderwertig und bitten in Beratungssituationen sogar um Unterstützung, wenn es darum geht, die Eltern von den eigenen Plänen zu überzeugen. Dabei bietet vor allem das Handwerk in der heutigen Zeit unzählige Möglichkeiten. Die Ausbildung weist ein sehr hohes Niveau auf, im Beruf selbst ist ständige Weiterentwicklung an der Tagesordnung. Wer das Interesse für eine derartige Tätigkeit hat, hat also große Chancen, sich zu verwirklichen.Rainer: Genau. Wenn jemand die Möglichkeit hat, das zu tun, was ihm gefällt, sind viele Probleme von vorne herein ausgeschlossen. Und dafür braucht es auch eine gewisse Wandlungsfähigkeit. Während es vor einigen Jahrzehnten noch das Ziel war, eine Arbeit zu finden, die einem über 40 Jahre erhalten bleibt, haben sich die Zeiten mittlerweile geändert. Junge Menschen brauchen und wollen eine gewisse Flexibilität, die der Handwerksberuf – bei all den technischen Fortschritten und Entwicklungen – mit sich bringt.Rainer: Dafür braucht es die richtigen Rahmenbedingungen. Zum Beispiel müssen neben den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen konkrete Maßnahmen für junges Wohnen gesetzt werden. Neue und attraktive Modelle wie Mehrgenerationenhäuser und leistbare Mietpreise wären ein erster wichtiger Schritt.