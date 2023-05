Das Geständnis von Taulant Malaj: „Sie rannten weg, ich habe weitergemacht“

„Absolute Gefühllosigkeit“

Die Indizien gegen den 45-Jährigen haben sich verdichtet, nachdem die Ermittler Bilder von Überwachungskameras gesichtet haben.Die 16-jährige Tochter Jessica hatte bis zuletzt versucht, die Mutter gegen die Angriffe des Vaters zu verteidigen. 4 Stichwunden im Brustbereich hatte Jessica durch ihn erlitten, sie starb. STOL hat über den Fall berichtet. Malaj hatte seine Frau mit der Attacke überrascht, während sie im Bett lag, und auch ihr mehrere Stichwunden im Oberkörper zugefügt. Der 5-jährige Sohn des Paares musste alles mitansehen, erklärte der zuständige Ermittlungsrichter.Die brutale Art und Weise, in der die Taten ausgeführt wurden, zeige eine absolute Gefühllosigkeit gegenüber menschlichem Leben und eine allgemeine Neigung zum Mord als Mittel zur Bestätigung seiner eigenen Überzeugungen und seiner Rolle innerhalb der Familie, teilten die Ermittler mit.Nachdem er Massimo De Santis, den er für den Liebhaber seiner Frau hielt, in der Nacht von Samstag auf Sonntag getötet hatte, sei in das Schlafzimmer gegangen, „wo meine Frau war“, sagte Taulant Malaj aus. „Ich stach auf sie ein und in der Zwischenzeit kam Jessica, die ihre Mutter beschützen wollte. Dann habe ich Jessica getötet. Ich habe gar nicht gemerkt, dass sie es war. Jessica war leider zur falschen Zeit am falschen Ort. Vom Bett aus flüchteten die beiden in die Küche, wo ich weiter auf sie einstach.“Malaj hat ein 18 Zentimeter langes Springmesser benutzt. Seiner Frau, Tefta Malaj, die den Angriff überlebte, weil die Tochter Jessica sie verteidigt hatte, war es gelungen, einen Notruf abzusetzen.