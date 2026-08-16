von Maria Rastner<BR \/><BR \/>Unser Körper setzt sich aus Muskeln, Fettgewebe, Knochen, Wasser und Organen zusammen. Die Waage erfasst lediglich das Gesamtgewicht. Sie kann jedoch nicht unterscheiden, ob Veränderungen durch Muskelaufbau, Fettabbau oder Wasserschwankungen entstanden sind.<BR \/><BR \/>Besonders deutlich wird dies beim Vergleich zweier Personen mit gleichem Gewicht. Sie können dieselbe Zahl auf der Waage haben und dennoch völlig unterschiedliche gesundheitliche Voraussetzungen mitbringen – und auch optisch ganz anders aussehen. Während die eine Person über eine gute Muskelmasse und einen niedrigen Körperfettanteil verfügt, besitzt die andere möglicherweise deutlich weniger Muskulatur und mehr Fettgewebe.<h3>Warum die Waage täuschen kann<\/h3>Die Zahl auf der Waage ist zwar identisch, die Körperzusammensetzung jedoch nicht. Genau diese macht einen wichtigen Unterschied für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Körperform aus. <BR \/><BR \/>Gerade die Muskulatur spielt für unsere Gesundheit eine zentrale Rolle. Sie unterstützt die Gelenke, verbessert die Stabilität, erleichtert alltägliche Bewegungen und hilft uns, auch im Alter selbstständig und leistungsfähig zu bleiben. Zudem beeinflusst sie unseren Stoffwechsel positiv. Muskeln sind also weit mehr als ein Faktor für die Optik.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1347054_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Viele Menschen erleben nach dem Beginn eines regelmäßigen Krafttrainings eine überraschende Situation: Die Kleidung sitzt lockerer, die Körperhaltung verbessert sich und die Leistungsfähigkeit steigt. Die Waage zeigt jedoch kaum Veränderungen.<BR \/><BR \/>Der Grund ist einfach: Muskelmasse und Fettgewebe verhalten sich unterschiedlich. Wird Körperfett reduziert und gleichzeitig Muskulatur aufgebaut, kann das Gewicht nahezu gleich bleiben, während sich die Körperform deutlich verändert.<h3>Nicht jedes Körperfett ist gleich<\/h3>Neben der Muskelmasse spielt auch die Verteilung des Körperfetts eine wichtige Rolle. Besonders im Fokus steht dabei das sogenannte viszerale Fett. Dabei handelt es sich um Fettgewebe, das sich tief im Bauchraum rund um die inneren Organe anlagert. <BR \/><BR \/>Im Gegensatz zum Fett direkt unter der Haut ist viszerales Fett stoffwechselaktiv und wird mit verschiedenen gesundheitlichen Risiken in Verbindung gebracht. Ein erhöhter Anteil an viszeralem Fett kann unter anderem das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes und chronische Entzündungen erhöhen.<BR \/><BR \/>Das Interessante dabei: Auch Menschen mit normalem Körpergewicht können einen erhöhten Anteil an viszeralem Fett aufweisen. Umgekehrt kann eine Person mit einigen Kilos mehr auf der Waage gesundheitlich besser aufgestellt sein, wenn sie über ausreichend Muskelmasse und wenig viszerales Fett verfügt.<BR \/><BR \/>Dabei gilt allerdings auch: Weniger Körperfett ist nicht automatisch besser. Ein sehr niedriger Körperfettanteil kann ebenfalls gesundheitliche Nachteile haben. Entscheidend ist vielmehr eine gesunde Körperzusammensetzung.<BR \/><BR \/>Deshalb gewinnt die Analyse der Körperzusammensetzung zunehmend an Bedeutung. Sie liefert Informationen, die eine Waage allein nicht erfassen kann.<h3>Die entscheidenden Fragen<\/h3>Wer seine Gesundheit verbessern möchte, sollte daher den Blick nicht ausschließlich auf die Zahl auf der Waage richten. Ebenso wichtig sind Faktoren wie Muskelkraft, Beweglichkeit, Wohlbefinden, Energie im Alltag und die Zusammensetzung des Körpers.<BR \/><BR \/>Die entscheidende Frage lautet nicht: „Was wiege ich?“, sondern: „Woraus setzt sich mein Körper zusammen?“ Und die vielleicht wichtigste Frage lautet: „Wie fit, leistungsfähig und wohl fühle ich mich in meinem Körper?“<BR \/><BR \/>Denn Gesundheit beginnt nicht bei einer Zahl auf der Waage. Sie zeigt sich darin, wie gut uns unser Körper durch den Alltag trägt, wie viel Energie wir haben und wie selbstständig und aktiv wir unser Leben gestalten können. <h3>\r\nBIA-Messung: Mehr als nur Gewicht<\/h3>Die BIA-Messung (Bioelektrische Impedanzanalyse) ermöglicht einen genaueren Blick auf die Körperzusammensetzung.<BR \/><BR \/>Je nach Gerät können unter anderem folgende Werte erfasst werden:<BR \/><BR \/>Muskelmasse<BR \/>Körperfettanteil<BR \/>Viszerales Fett<BR \/>Körperwasser<BR \/>Phasenwinkel (Hinweis auf Zellgesundheit)<BR \/><BR \/>Wichtig: Nicht alle Geräte liefern gleich genaue Ergebnisse. Einfache Körperfettwaagen für Zuhause bieten eine grobe Orientierung, während professionelle Mehrfrequenzgeräte deutlich präzisere Informationen liefern können.<BR \/><BR \/>Vergleichsmessungen sollten möglichst immer mit demselben Gerät und unter ähnlichen Bedingungen durchgeführt werden. Nur so lassen sich Veränderungen zuverlässig beurteilen.<BR \/>Die einzelnen Werte sollten immer im Zusammenhang betrachtet werden. Qualifiziertes Fachpersonal kann dabei helfen, die Ergebnisse richtig einzuordnen.<h3>\r\nWo kann man eine BIA-Messung durchführen?<\/h3>BIA-Messungen werden heute in vielen Fitness- und Gesundheitszentren, bei Personal Trainern und Ernährungsberatern, sowie teilweise in Arztpraxen und Apotheken angeboten. Die Qualität der Messung hängt dabei sowohl vom verwendeten Gerät als auch von der fachgerechten Durchführung und Interpretation der Ergebnisse ab.